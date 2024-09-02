Старт освітнього застосунку Мрія в Україні — Зеленський назвав кількість користувачів

Зеленский заявил, что количество пользователей "Мрії" достигло 100 тысяч
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые 40 школ присоединились к образовательному приложению "Мрія". По его словам, на старте уже есть 100 тысяч пользователей в разных частях страны.
Об этом украинский лидер сказал во время выступления в Запорожье в понедельник, 2 сентября.
Приложение "Мрія" в Украине
Зеленский отметил, что присоединиться к "Мрії" могут все школы. По его словам, как бы сложно ни было, украинцы защищаются, укрепляют государство и придают стране возможности.
"И мы делаем все, чтобы Украина и каждый в Украине действительно могли реализовать свою мечту — мечту о мирной, современной и свободной жизни всего нашего государства и всех наших людей. И каждого украинского ребенка", — подчеркнул глава государства.
Украинский лидер отметил, что смартфон позволит легче и эффективнее управлять всем процессом обучения.
"Веб-портал позволит убрать всю бюрократию и планировать и управлять учебным процессом быстрее и без никому ненужных бумаг", — отметил Зеленский.
В приложении ученики получат электронную ID-карту, смогут выполнять учебные задания, лучше организовывать свой день и просматривать образовательный контент. Родители будут иметь доступ к успеваемости ребенка. Учителя смогут создавать учебные планы и расписание, вести журналы, определяться с домашним заданием, добавлять дополнительные материалы, выставлять оценки и отмечать посещаемость.
Напомним, 6 июня приложение "Мрія" заработало в пилотном режиме в 40 школах из шести областей Украины и города Киева.
Ранее глава Минцифры Михаил Федоров сообщал, что образовательное приложение "Мрія" запустят в апреле этого года.
А в феврале в Кабинете министров Украины одобрили постановление о запуске в стране образовательного приложения "Мрія". Правительство уверяет, что приложение может стать революционным в плане осовременивания образования согласно передовым реалиям XXI века.
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