У Дніпрі побили дружину військового — реакція поліції

Напад на дружину військового в Дніпрі. Фото: скриншот

У Дніпрі п'яний чоловік жорстоко побив дружину військового. В поліції оголосили підозру нападнику.

Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області у вівторок, 27 серпня.

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Реакція поліції

Поліція відкрила два кримінальні провадження. Одного з нападників, якого підозрюють у побитті та хуліганстві, взяли під варту. Іншому фігуранту пред'явили підозру в хуліганстві.

Подія сталася неподалік одного з будинків у Самарському районі Дніпра. Між 25-річною жінкою та двома чоловіками виник конфлікт, що призвів до тілесних ушкоджень у потерпілої. Правоохоронці встановили, що до злочину причетні двоє місцевих жителів віком 32 і 42 роки. Вони можуть отримати до чотирьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває в межах кримінальних проваджень за фактом умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження та хуліганства.

Допис поліції. Фото: скриншот

Побиття дружини військового в Дніпрі

Нагадаємо, 9 серпня, коли дружина військового Леся Волобуєва поверталася додому, її жорстоко побив п'яний сусід. Він напав на неї біля її будинку в присутності своєї родини та друга.