Подоляк розповів, що Україна має дозвіл на використання західної зброї

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: Reuters

Україна вже отримала дозвіл на використання деякої західної зброї на території Російської Федерації. При цьому наші військові потребують дозволу використовувати проти об'єктів у Росії ракети Storm Shadow.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю The Telegraph.

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Подоляк також розповів, що Київ склав список потенційних цілей на території Росії, удари по яких ускладнять для загарбників поповнення запасів у Курській області та використання бомб уздовж фронту.

За словами Подоляка, Україні терміново потрібен дозвіл на використання Storm Shadow для ударів по території Росії. Київ вже направив запит до британського премʼєра щодо цього.

Дозвіл на використання Storm Shadow ускладнить російську логістику і змусить РФ відвести літаки на віддалені аеродроми, що прискорить завершення війни. Очікується, що Лондон, Париж і Рим мають затвердити рішення щодо Storm Shadow.

Радник ОП також пояснив, що європейські країни бояться приймати рішення щодо далекобійної зброї без погодження із США, які забезпечують дипломатичне та військове прикриття.