Подоляк розповів, що Україна має дозвіл на використання західної зброї

Подоляк пояснив, дозвіл на використання якої зброї проти Росії найбільше потрібен Україні
Україна вже отримала дозвіл на використання деякої західної зброї на території Російської Федерації. При цьому наші військові потребують дозволу використовувати проти об'єктів у Росії ракети Storm Shadow.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю The Telegraph.
Україна воює в Росії західною зброєю
Подоляк також розповів, що Київ склав список потенційних цілей на території Росії, удари по яких ускладнять для загарбників поповнення запасів у Курській області та використання бомб уздовж фронту.
За словами Подоляка, Україні терміново потрібен дозвіл на використання Storm Shadow для ударів по території Росії. Київ вже направив запит до британського премʼєра щодо цього.
Дозвіл на використання Storm Shadow ускладнить російську логістику і змусить РФ відвести літаки на віддалені аеродроми, що прискорить завершення війни. Очікується, що Лондон, Париж і Рим мають затвердити рішення щодо Storm Shadow.
Радник ОП також пояснив, що європейські країни бояться приймати рішення щодо далекобійної зброї без погодження із США, які забезпечують дипломатичне та військове прикриття.
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