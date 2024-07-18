Суд виніс вирок адвокату, який скоїв смертельну ДТП

Суддя. Фото ілюстративне: istockphoto.com

В Івано-Франківській області притягнули до кримінальної відповідальності чоловіка, який працює в адвокатському об'єднанні "Макс Гарнат". Він відповів перед законом за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілому.

Про це йдеться у вироку, який Городенківський районний суд Івано-Франківської області ухвалив у середу, 10 липня.

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Що відомо про порушення

Смертельна аварія сталася зимою. На початку грудня адвокат під час опадів у вигляді туману на власному автомобілі Ford Focus рухався ділянкою автодороги Р24 "Татарів — Камянець-Подільський" в напрямку із села Семаківці, Городенківської ТГ до міста Городенка Івано-Франківської області.

"...здійснюючи обіг транспортного засобу, який рухався попереду нього, не справився з керуванням та не переконався, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем марки Ford Focus С-МАХ, який рухався своєю смугою руху в зустрічному напрямку. Унаслідок зіткнення Ford Focus C-MAX перекинувся на ліву сторону", — йдеться в матеріалах суду.

Унаслідок цієї ДТП пасажир автомобіля Ford Focus — брат адвоката — зазнав травм у вигляді набряку головного мозку, крововиливу під оболонки головного мозку, закритої черепно-мозкової травми та лівобічного гемотораксу. За 13 днів після цього потерпілий помер внаслідок закритої черепно-мозкової травми, набряку головного мозку, крововиливу під оболонки головного мозку та смерті мозку.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, попросив, щоб суд не карав його суворо, та зазначив, що згідний на скорочений розгляд справи.

Суд призначив фігуранту покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік, однак потім замінив це покарання роком випробувального терміну.

Протягом року адвокат має:

періодично зявлятися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

Також з нього стягнули на користь держави понад 12 тисяч гривень за проведення експертиз.

Нагадаємо, у Сумській області винесли вирок 11-класнику, який вкрав iPhone. Підліток замовив мобільний телефон на OLX, а під час отримання на "Новій пошті" втік разом із ним, не розрахувавшись.

Також ми повідомляли, що в Миколаєві винесли вирок жінці, яка знайшла на вулиці банківську картку та розрахувалася на нею за покупки в магазинах. За вчинене порушницю засудили до року іспитового терміну.