Суд вынес приговор адвокату, совершившему смертельное ДТП

Судья. Фото иллюстративное: istockphoto.com

В Ивано-Франковской области привлекли к уголовной ответственности мужчину, работающего в адвокатском объединении "Макс Гарнат". Он ответил перед законом за нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшему.

Об этом говорится в приговоре, который Городенковский районный суд Ивано-Франковской области вынес в среду, 10 июля.

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Что известно о нарушении

Смертельная авария произошла зимой. В начале декабря адвокат во время осадков в виде тумана на собственном автомобиле Ford Focus двигался по участку автодороги Р24 "Татаров — Каменец-Подольский" в направлении села Семаковцы, Городенковской ТГ в город Городенко Ивано-Франковской области.

"...совершая обгон транспортного средства, двигавшегося впереди него, не справился с управлением и не убедился, что это будет безопасным и не создаст помех или опасности другим участникам движения, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем марки Ford Focus С-МАХ, двигавшийся своей полосой движения во встречном направлении. В результате столкновения Ford Focus C-MAX перекинулся на левую сторону", — говорится в материалах суда.

В результате этого ДТП пассажир автомобиля Ford Focus — брат адвоката — получил травмы в виде отека головного мозга, кровоизлияния под оболочки головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмы и левостороннего гемоторакса. Через 13 дней после этого пострадавший скончался вследствие закрытой черепно-мозговой травмы, отека головного мозга, кровоизлияния под оболочки головного мозга и смерти мозга.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину, попросил, чтобы суд не наказывал его строго, и отметил, что согласен на сокращенное рассмотрение дела.

Суд назначил фигуранту наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год, однако затем заменил это наказание годом испытательного срока.

В течение года адвокат должен:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы;

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации;

выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой.

Также с него взыскали в пользу государства более 12 тысяч гривен за проведение экспертиз.

Напомним, в Сумской области вынесли приговор 11-класснику, который украл iPhone. Подросток заказал мобильный телефон на OLX, а во время получения на "Новой почте" скрылся вместе с ним, не рассчитавшись.

Также мы сообщали, что в Николаеве вынесли приговор женщине, которая нашла на улице банковскую карту и рассчиталась ею за покупки в магазинах. За совершенное нарушительницу приговорили к году испытательного срока.