Зеленский хочет убить Путина после атаки на больницу Охматдет 8 июля

Атака на "Охматдет" — Зеленский заявил о желании убить Путина
Российская атака на больницу "Охматдет" была целенаправленной. А когда в Украине гибнут невинные люди и дети, возникает желание убить президента РФ Владимира Путина.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 10 июля, во время посещения Президентского фонда и Института Рональда Рейгана, отвечая на вопросы ведущего телеканала Fox News Брета Байера.
Когда гибнут украинцы, возникает желание убить Путина.
Зеленский комментируя удар по детской больнице "Охматдет" отметил, что Путину не важно, что происходит в Украине. Он добавил, что, вероятно, российский лидер что-то употребляет.
"Я отец. Я Президент. Я гарант. Я человек. Это очень тяжело — терять людей, терять детей. В такие моменты хочу убить Путина, и этого очень сильно хотят все из нас. Потому что он, мне кажется, что-то пьет. Ему неважно, что происходит в Украине", — сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что ударом по детской больнице в Киеве Путин хотел послать сигнал мировому сообществу перед саммитом НАТО.
"В чем трагедия. Это не была атака на военный объект или что-то подобное. Ракета летила точно на госпиталь, и это не впервые. Удар Путина по госпиталю — был сигналом перед саммитом НАТО. Это был сигнал миру, всем людям" , — подытожил Зеленский.
Напомним, на открытии саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине пяти новых систем Patriot: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такого количества недостаточно .
Также Зеленский в США рассказал о планах Путина по Харькову : российский диктатор хотел воспользоваться тем, что американский Конгресс более полугода не мог одобрить новую помощь Украине и захватить Харьков.
Ранее мы писали, что Зеленский в Вашингтоне заявил, что Украине нужно не менее 128 истребителей F-16 , чтобы эффективно противостоять России в небе.
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