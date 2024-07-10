Зеленский хочет убить Путина после атаки на больницу Охматдет 8 июля

Президент Украины Владимир Зеленский в США 10 июля 2024 года. Фото: ОП

Российская атака на больницу "Охматдет" была целенаправленной. А когда в Украине гибнут невинные люди и дети, возникает желание убить президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 10 июля, во время посещения Президентского фонда и Института Рональда Рейгана, отвечая на вопросы ведущего телеканала Fox News Брета Байера.

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Когда гибнут украинцы, возникает желание убить Путина.

Зеленский комментируя удар по детской больнице "Охматдет" отметил, что Путину не важно, что происходит в Украине. Он добавил, что, вероятно, российский лидер что-то употребляет.

"Я отец. Я Президент. Я гарант. Я человек. Это очень тяжело — терять людей, терять детей. В такие моменты хочу убить Путина, и этого очень сильно хотят все из нас. Потому что он, мне кажется, что-то пьет. Ему неважно, что происходит в Украине", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что ударом по детской больнице в Киеве Путин хотел послать сигнал мировому сообществу перед саммитом НАТО.

"В чем трагедия. Это не была атака на военный объект или что-то подобное. Ракета летила точно на госпиталь, и это не впервые. Удар Путина по госпиталю — был сигналом перед саммитом НАТО. Это был сигнал миру, всем людям" , — подытожил Зеленский.

Напомним, на открытии саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине пяти новых систем Patriot: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такого количества недостаточно .

Также Зеленский в США рассказал о планах Путина по Харькову : российский диктатор хотел воспользоваться тем, что американский Конгресс более полугода не мог одобрить новую помощь Украине и захватить Харьков.

Ранее мы писали, что Зеленский в Вашингтоне заявил, что Украине нужно не менее 128 истребителей F-16 , чтобы эффективно противостоять России в небе.