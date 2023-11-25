Президент США Джо Байден. Фото: Global Look Press

Президент США Джо Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років. Він наголосив, що дев'яносто років тому політика Йосипа Сталіна призвела до смерті від голоду.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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У повідомленні зазначається, що Байден наголосив на важливості річниці Голодомору в контексті поточного опору України російській агресії. Він наголосив, що дев'яносто років тому політика Йосипа Сталіна призвела до масового голоду в Україні, який став наслідком конфіскації зерна та ресурсів радянським режимом, спрямованої на придушення української національної ідентичності.

Байден також вказав на схожість із нинішньою ситуацією, коли російські дії під керівництвом Володимира Путіна націлені на знищення сільськогосподарської інфраструктури України, що не лише підриває економіку країни, а й загрожує світовій продовольчій безпеці.

"Сьогодні сільськогосподарська інфраструктура України знову стає об'єктом цілеспрямованих дій Володимира Путіна у рамках його прагнення до завоювання та влади", — сказав він.

США солідарні з Україною

Американський лідер висловив солідарність США з Україною, підкресливши зобов'язання Сполучених Штатів допомагати у боротьбі з тиранією та захищати основні права людини по всьому світу, особливо згадуючи та вшановуючи тих, хто страждав у минулому та продовжує страждати сьогодні.

"У цю річницю ми згадуємо і вшановуємо всіх тих, хто в минулому і теперішньому переніс такі тягарі й продовжує боротися з тиранією", — додав він.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо дій Росії, особливо напередодні Дня пам'яті жертв Голодомору. Він вважає, що якби Володимир Путін міг влаштувати в Україні ще один Голодомор, він би це зробив.