Президент США Джо Байден. Фото: Global Look Press

Президент США Джо Байден почтил память жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов. Он подчеркнул, что девяносто лет назад политика Иосифа Сталина привела к смерти от голода.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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В сообщении указывается, что Байден отметил важность годовщины Голодомора в контексте текущего сопротивления Украины российской агрессии. Он подчеркнул, что девяносто лет назад политика Иосифа Сталина привела к массовому голоду в Украине, который стал следствием конфискации зерна и ресурсов советским режимом, направленной на подавление украинской национальной идентичности.

Байден также указал на сходство с нынешней ситуацией, когда российские действия под руководством Владимира Путина нацелены на уничтожение сельскохозяйственной инфраструктуры Украины, что не только подрывает экономику страны, но и угрожает мировой продовольственной безопасности.

"Сегодня сельскохозяйственная инфраструктура Украины вновь становится объектом целенаправленных действий Владимира Путина в рамках его стремления к завоеванию и власти", — сказал он.

США солидарны с Украиной

Американский лидер выразил солидарность США с Украиной, подчеркнув обязательство Соединенных Штатов помогать в борьбе с тиранией и защищать основные права человека по всему миру, особенно вспоминая и чествуя тех, кто страдал в прошлом и продолжает страдать сегодня.

"В эту годовщину мы вспоминаем и чествуем всех тех, кто в прошлом и настоящем перенес такие тяготы и продолжает бороться с тиранией", — добавил он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил озабоченность по поводу действий России, особенно в преддверии Дня памяти жертв Голодомора. Он считает, что если бы Владимир Путин мог устроить в Украине еще один Голодомор, он бы это сделал.