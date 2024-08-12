Батьки В'ячеслава Зінченка поділилися деталями справи

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

Батьки 18-річного В’ячеслава Зінченка, який підозрюється у вбивстві мовознавиці та колишньої депутатки Ірини Фаріон, розкрили нові деталі справи. Вони запевняють, що їхній син не причетний до цього злочину.

Про це Олена Зінченко та Федір Зінченко розповіли в інтерв’ю "11 каналу".

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Коментар батьків В’ячеслава Зінченка

"Мій син не здатен, він цього не робив. Він приїхав зустрітися з друзями, погуляти по Львову і все. Повернувся додому і далі вів нормальне, звичайне життя. А це — інша справа. Треба шукати справжніх вбивць та замовників. Це не пов’язано з моїм сином. Доказів дійсно немає", — розповіла мати підозрюваного.

Батько затриманого, у свою чергу, прокоментував записку, знайдену поліцією у їхній квартирі. У ній В'ячеслав писав, що "приховував це від батьків для їхньої безпеки". Однак, за словами чоловіка, слідчі не інформували його про наявність цього листа та його вміст.

"Я був на допиті. Слідчий нічого такого не казав. Також не показав мені, що він листувався з якимись ультраправими рухами. Цього нема в клопотанні про обрання запобіжного заходу. Тому взагалі з доказовою базою все дуже сумно", — заявив батько підозрюваний.

Окрім того, за його словами, В'ячеслав не мав жодного уявлення про те, хто така Ірина Фаріон.

"Славко до української мови ставився з повагою. Він багато читав, дуже цікавився українським націоналізмом – Степаном Бандерою, Романом Шухевичем, Євгеном Коновальцем. Тому у них з Фаріон, скоріше за все, спільне ставлення до української мови", — додав чоловік.

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні.

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

Незадовго поліція Львівської області опублікувала відео з камер спостереження, які зафіксували пересування ймовірного вбивці Ірини Фаріон. Також правоохоронці назвали прикмети підозрюваного.

Стало відомо, що слідство вже має головного підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. У поліції вважають, що це було замовне вбивство й у виконавця є спільники.

24 липня відповідальність за смерть громадської діячки взяло на себе націонал-соціалістичне угруповання NS/WP з російським корінням. Поліція вже перевіряє його причетність до смерті мовознавиці.

У Дніпрі в четвер, 25 липня, затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.