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Родители подозреваемого в убийстве Фарион раскрыли новые детали дела

12 августа 2024 17:20
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Родители Вячеслава Зинченко поделились деталями дела
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Родители 18-летнего Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда и бывшего депутата Ирины Фарион, раскрыли новые детали дела. Они уверяют, что их сын не причастен к этому преступлению.

Об этом Елена Зинченко и Федор Зинченко рассказали в интервью "11 каналу".

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"Мой сын не способен, он этого не делал. Он приехал встретиться с друзьями, погулять по Львову и все. Вернулся домой и дальше вел нормальную, обычную жизнь. А это — другое дело. Надо искать настоящих убийц и заказчиков. Это не связано с моим сыном. Доказательств действительно нет", — рассказала мать подозреваемого.

Отец задержанного, в свою очередь, прокомментировал записку, найденную полицией в их квартире. В ней Вячеслав писал, что "скрывал это от родителей для их безопасности". Однако по словам мужчины, следователи не информировали его о наличии этого письма и его содержании.

"Я был на допросе. Следователь ничего такого не говорил. Также не показал мне, что он переписывался с какими-то ультраправыми движениями. Этого нет в ходатайстве об избрании меры пресечения. Поэтому вообще с доказательной базой все очень грустно", — заявил отец подозреваемый.

Кроме того, по его словам, Вячеслав не имел ни малейшего представления о том, кто такая Ирина Фарион.

"Славко к украинскому языку относился с уважением. Он много читал, очень интересовался украинским национализмом — Степаном Бандерой, Романом Шухевичем, Евгением Коновальцем. Поэтому у них с Фарион, скорее всего, общее отношение к украинскому языку", — добавил мужчина.

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она скончалась во львовской больнице.

По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там подчеркнули, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Незадолго полиция Львовской области опубликовала видео с камер наблюдения, зафиксировавших передвижение вероятного убийцы Ирины Фарион. Также правоохранители назвали приметы подозреваемого.

Стало известно, что следствие уже имеет главного подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. В полиции считают, что это было заказное убийство и у исполнителя есть сообщники.

24 июля ответственность за смерть общественного деятеля взяла на себя национал-социалистическая группировка NS/WP с российскими корнями. Полиция уже проверяет ее причастность к смерти языковеда.

В Днепре в четверг, 25 июля, был задержан подозреваемый в убийстве Ирины Фарион.

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