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В поліції опублікували фото підозрюваного у вбивстві Фаріон

25 липня 2024 17:05
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Поліція оприлюднила фото підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: Національна поліція
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Дніпрі 25 липня затримано підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Поліція оприлюднила фотографії чоловіка.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

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Голова Національної поліції Іван Вигівський висловив вдячність Президенту України та міністру внутрішніх справ за високу оцінку роботи правоохоронців, та тим, хто виконав свою частину завдання. Він зазначив, що жахливий злочин був ретельно спланований, попри молодий вік підозрюваного.

"Масштабна та кропітка робота сотень поліцейських: безсонні ночі, тисячі перевірених людей, сотні пройдених кілометрів і оглянутих гектарів лісу, десятки гігабайт відео дали свій результат — поліцейські викрили і затримали вбивцю Ірини Фаріон сьогодні у місті Дніпро", — йдеться в повідомлені. 

Вигівський висловив окрему подяку працівникам поліції Львівщини, які першими взяли на себе відповідальність за розслідування цього злочину. 

"До розшуку підозрюваного були задіяні оперативники Департаменту карного розшуку, співробітники Департаменту кримінального аналізу, слідчі ГСУ, кінологи, поліцейські та спецпризначенці КОРДу Дніпропетровщини", — додав голова Нацполіції.

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні. 

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку. 

Незадовго поліція Львівської області опублікувала відео з камер спостереження, які зафіксували пересування ймовірного вбивці Ірини Фаріон. Також правоохоронці назвали прикмети підозрюваного. 

Стало відомо, що слідство вже має головного підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. У поліції вважають, що це було замовне вбивство й у виконавця є спільники.

24 липня відповідальність за смерть громадської діячки взяло на себе націонал-соціалістичне угруповання NS/WP з російським корінням. Поліція вже перевіряє його причетність до смерті мовознавиці.  

МВС Львів поліція Україна Львівська область Ірина Фаріон

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