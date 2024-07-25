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Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

25 июля 2024 19:09
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Задержание подозреваемого в убийстве Фарион - комментарий отца задержанного
Задержание подозреваемого. Фото: МВД
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Днепре в четверг, 25 июля, задержан подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Отец задержанного убежден, что у сына не было мотивов стрелять в языковеда.

Об этом сообщило издание "Схемы".

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Комментарий отца подозреваемого

Согласно информации журналистов, задержанному 18 лет, он учился в Днепровской гимназии № 62. Молодой мужчина активно занимался футболом в Городской детско-юношеской спортивной школе и играл за команду "МДЮСШ U-19". Кроме того, он также присоединился к турниру "Осень 2022", организованному в поддержку Вооруженных сил Украины.

Журналисты обратились к отцу подозреваемого. В интервью он рассказал, что находится на фронте и уже давно не видел сына. О задержании он узнал от собственной супруги.

"Я на фронте сейчас, сына лично давно не видел, общались регулярно по телефону. Мне жена сегодня позвонила по телефону, сказала, что произошло задержание сына. Или задержание, или арест — тут же тоже непонятно. Не все так "гладко" было: жену держали вне квартиры, забрали технику, скрутили сына. Мотивов для убийства Фарион не было, он не имел никаких украинофобских взглядов, он патриот. Напротив: он окончил курсы управления БпЛА, чтобы присоединиться к украинской армии, занимался футболом", — рассказал отец подозреваемого.

Согласно информации от МВД, подозреваемым является 18-летний житель Днепра, который арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове, готовясь к преступлению.

"Откуда бы он взял деньги на это? Я пересылаю несколько тысяч, но этого же недостаточно", — ответил мужчина на вопрос о том, есть ли у него какие-либо сведения об аренде сыном жилья во Львове.

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она скончалась во львовской больнице.

По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там подчеркнули, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Незадолго полиция Львовской области опубликовала видео с камер наблюдения, зафиксировавших передвижение вероятного убийцы Ирины Фарион. Также правоохранители назвали приметы подозреваемого.

Стало известно, что следствие уже имеет главного подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. В полиции считают, что это было заказное убийство и у исполнителя есть сообщники.

24 июля ответственность за смерть общественного деятеля взяла на себя национал-социалистическая группировка NS/WP с российскими корнями. Полиция уже проверяет его причастность к смерти языковеда.

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