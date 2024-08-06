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БЕБ провело обшуки в компаніях, які займаються постачанням харчових продуктів для Міноборони

6 серпня 2024 22:49
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
БЕБ провело обшуки у постачальників Міноборони
БЕБ проводить обшуки. Фото: БЕБ/Telegram
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області здійснили обшуки в офісах компаній, що постачають продукти харчування для Міністерства оборони України. Вони були проведені в рамках кримінального провадження, яке стосується ухилення від сплати податків.

Про це повідомила пресслужба БЕБ у вівторок, 6 серпня.

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Ці слідчі дії проходять за ухвалою суду та спрямовані на виявлення та вилучення документів і чорнової бухгалтерії без перешкоджання законній діяльності підприємств.

Аналіз податкових накладних, здійснений аналітиками БЕБ, показав, що в період з 2022 по 2023 роки на адресу Міноборони було постачено продуктів харчування на суму 14,5 млрд грн з ПДВ. Під час подальшого розслідування стало відомо, що деякі підприємства документально зафіксували безтоварні операції з постачання продуктів через компанії, які мають ознаки фіктивності.

Таким чином, були сформовані витрати на податковий кредит з ПДВ, що дозволило уникнути сплати значних сум податків. Збитки для бюджету підтверджені висновками аналітичних матеріалів експертів БЕБ.

Агентство з пошуку та управління активами, у відповідь на запит детективів БЕБ, знайшло активи осіб, причетних до справи, на суму близько одного мільярда гривень.

  • Вилучені документи. Фото: БЕБ
    Вилучені документи. Фото: БЕБ
  • Склади компаній. Фото: БЕБ
    Склади компаній. Фото: БЕБ
  • Склади компаній. Фото: БЕБ
    Склади компаній. Фото: БЕБ
  • Автопарк компанії. Фото: БЕБ
    Автопарк компанії. Фото: БЕБ
  • Автопарк компанії. Фото: БЕБ
    Автопарк компанії. Фото: БЕБ
  • Обшуки в БЕБ. Фото: БЕБ
    Обшуки в БЕБ. Фото: БЕБ
  • Обшуки в БЕБ. Фото: БЕБ
    Обшуки в БЕБ. Фото: БЕБ
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