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БЭБ провело обыски в компаниях, занимающихся поставкой пищевых продуктов для Минобороны

6 августа 2024 22:49
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
БЭБ провело обыски у поставщиков Минобороны
БЭБ производит обыски. Фото: БЭБ/Telegram
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области провели обыски в офисах компаний, поставляющих продукты питания для Министерства обороны Украины. Они были проведены в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ во вторник, 6 августа.

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Эти следственные действия проходят по определению суда и направлены на выявление и изъятие документов и черновой бухгалтерии без препятствования законной деятельности предприятий.

Анализ налоговых накладных, проведенный аналитиками БЭБ, показал, что в период с 2022 по 2023 годы в адрес Минобороны было поставлено продовольствие на сумму 14,5 млрд грн с НДС. В ходе дальнейшего расследования стало известно, что некоторые предприятия документально зафиксировали бестоварные операции по поставке продуктов через компании, обладающие признаками фиктивности.

Таким образом, были сформированы расходы по налоговому кредиту по НДС, что позволило избежать уплаты значительных сумм налогов. Ущерб для бюджета подтвержден выводами аналитических материалов экспертов БЭБ.

Агентство по поиску и управлению активами в ответ на запрос детективов БЭБ нашло активы лиц, причастных к делу, на сумму около одного миллиарда гривен.

  • Изъятые документы. Фото: БЭБ
    Изъятые документы. Фото: БЭБ
  • Составы компаний. Фото: БЭБ
    Составы компаний. Фото: БЭБ
  • Составы компаний. Фото: БЭБ
    Составы компаний. Фото: БЭБ
  • Автопарк компании. Фото: БЭБ
    Автопарк компании. Фото: БЭБ
  • Автопарк компании. Фото: БЭБ
    Автопарк компании. Фото: БЭБ
  • Обыски в БЭБ. Фото: БЭБ
    Обыски в БЭБ. Фото: БЭБ
  • Обыски в БЭБ. Фото: БЭБ
    Обыски в БЭБ. Фото: БЭБ
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23:27 Национализированная у Коломойского компания "Укрнефтебурение" возобновит добычу газа

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