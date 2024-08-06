У Чернівцях жінка стала донором органів і врятувала життя трьох українців

Довелося залучати вертоліт — як буковинка врятувала життя трьом українцям
Медики врятували життя трьох українців завдяки трансплантації органів від донорки з Буковини. Для оперативної пересадки печінки з Чернівців до Києва було залучено авіацію.
Про це повідомила пресслужба МОЗ України у Telegram у вівторок, 6 серпня.
Медики врятували життя трьох українців
За даними Міністерства охорони здоров'я, медикам вдалося врятувати життя трьох українців завдяки трансплантаціям. Цього разу донором органів була буковинка з геморагічним інсультом.
"На жаль, хвороба виявилася несумісною з життям, проте її родичі мали мужність врятувати своїм рішенням життя трьох українців", — йдеться в повідомленні.
Для того, аби встигнути переправити печінку з Чернівців до Києва у небо було піднято авіацію, адже орган має бути пересаджений протягом восьми годин з моменту його вилучення. Ще дві нирки пересадили пацієнтам з Чернівців та Львова.
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