У Чернівцях жінка стала донором органів і врятувала життя трьох українців

Лікарі, які переправляли органи донора вертольотом. Фото: МОЗ України

Медики врятували життя трьох українців завдяки трансплантації органів від донорки з Буковини. Для оперативної пересадки печінки з Чернівців до Києва було залучено авіацію.

Про це повідомила пресслужба МОЗ України у Telegram у вівторок, 6 серпня.

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Медики врятували життя трьох українців

За даними Міністерства охорони здоров'я, медикам вдалося врятувати життя трьох українців завдяки трансплантаціям. Цього разу донором органів була буковинка з геморагічним інсультом.

Медики везуть пацієнта. Фото: МОЗ України

"На жаль, хвороба виявилася несумісною з життям, проте її родичі мали мужність врятувати своїм рішенням життя трьох українців", — йдеться в повідомленні.

Операція із пересадки органів. Фото: МОЗ України

Для того, аби встигнути переправити печінку з Чернівців до Києва у небо було піднято авіацію, адже орган має бути пересаджений протягом восьми годин з моменту його вилучення. Ще дві нирки пересадили пацієнтам з Чернівців та Львова.