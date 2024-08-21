БЕБ завершило розслідування у справі Коломойського

Ігор Коломойський у суді. Фото: Новини.LIVE

Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування у справі бізнесмена Ігоря Коломойського. Розслідування стосовно інших членів групи, яку очолював Коломойський, наразі триває.

Про це повідомили пресслужби БЕБ та Офісу Генерального прокурора у середу, 21 серпня.

Читайте також:

Справа Коломойського

Адвокати підозрюваного отримали доступ до матеріалів розслідування для ознайомлення. За повідомленням, слідчі виділили справу, що стосується олігарха, в окреме кримінальне провадження, яке включає звинувачення за чотирма статтями.

Розслідування стосовно інших членів групи, яку очолював Коломойський, наразі триває. Підозрюваного звинувачують у незаконних операціях з банківськими документами та привласненні понад 5,3 мільярда гривень, які були пізніше легалізовані. За даними слідства, 5,8 мільярдів гривень не були внесені до каси банку.

Згідно з інформацією БЕБ, частина грошей, незаконно зарахованих на особисті рахунки Коломойського, надійшла з кредитних коштів, отриманих від підконтрольного банку, серед яких понад 2 мільярди гривень.

Детективи також встановили факт організації Коломойським незаконного привласнення понад 3,3 мільярда гривень коштів "Укрнафти" та учасників спільних інвестиційних договорів. Під час розслідування з'ясувалося, що підозрюваний організував привласнення коштів акціонерного товариства через фіктивні договори на роботи, які фактично не виконувалися. Загалом підозрюваний легалізував понад 4 мільярди гривень, отриманих незаконним шляхом.

Офіс Генерального прокурора підтвердив завершення розслідування у справі Коломойського та одного з колишніх керівників банку.