БЭБ завершило расследование по делу Коломойского

Игорь Коломойский в суде. Фото: Новини.LIVE

Детективы Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование по делу бизнесмена Игоря Коломойского. Расследование в отношении других членов группы, которую возглавлял Коломойский, продолжается.

Об этом сообщили пресс-службе БЭБ и Офиса Генерального прокурора в среду, 21 августа.

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Дело Коломойского

Адвокаты подозреваемого получили доступ к материалам расследования для ознакомления. По сообщению, следователи выделили дело, касающееся олигарха, в отдельное уголовное производство, включающее обвинения по четырем статьям.

Расследование в отношении других членов группы, которую возглавлял Коломойский, продолжается. Подозреваемый обвиняется в незаконных операциях с банковскими документами и присвоении более 5,3 миллиарда гривен, которые были позже легализованы. По данным следствия, 5,8 миллиарда гривен не были внесены в кассу банка.

Согласно информации БЭБ, часть денег, незаконно зачисленных на личные счета Коломойского, поступила из кредитных средств, полученных от подконтрольного банка, среди которых более 2 миллиардов гривен.

Детективы также установили факт организации Коломойским незаконного присвоения более 3,3 миллиарда гривен средств Укрнафты и участников общих инвестиционных договоров. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый организовал присвоение средств акционерного общества из-за фактически не выполнявшихся фиктивных договоров на работы. В общей сложности подозреваемый легализовал более 4 миллиардов гривен, полученных незаконным путем.

Офис Генерального прокурора подтвердил завершение расследования по делу Коломойского и одного из бывших руководителей банка.