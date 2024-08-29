Путін готує проти України масштабну "холодні війну — у Німеччині зробили заяву

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: tagesschau.de

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Путін готує нову "холодну війну" проти України. Посадовиця вважає, що мета російських атак на інфраструктуру тепло- та водопостачання України — "заморозити українців взимку".

Про це пише німецьке видання Tagesschau.

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За словами міністерки МЗС Німеччини, останніми тижнями та місяцями російські війська навмисно атакували інфраструктуру тепло- та водопостачання України.

"З тією метою, щоб люди замерзли до смерті взимку", — пояснила Анналена Бербок.

Очільниця німецького МЗС вважає, що російський диктатор прагне ще більш масштабної "холодної війни", ніж у попередні роки.

За словами Бербок, відповіддю ЄС має стати новий захисний щит для України.

Також міністерка МЗС повідомила, що Німеччина планує до кінця року передати Україні ще чотири системи ППО IRIS-T і додаткові зенітно-гарматні установки Gepard. Бербок заявила, що протиповітряна оборона "все ще залишається найважливішою річчю для захисту життів українців".