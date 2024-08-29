Путин готовит против Украины масштабную холодную войну — в Германии сделали заявление

Бербок заявила, что Россия готовит новую "холодную войну" против Украины
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Путин готовит новую "холодную войну" против Украины. Чиновница считает, что цель российских атак на инфраструктуру тепло- и водоснабжения Украины — "заморозить украинцев зимой".
Об этом пишет немецкое издание Tagesschau.
Подготовка Путиным "холодной войны"
По словам министра МИД Германии, в последние недели и месяцы российские войска намеренно атаковали инфраструктуру тепло- и водоснабжения Украины.
"С той целью, чтобы люди замерзли до смерти зимой", — объяснила Анналена Бербок.
Глава немецкого МИД считает, что российский диктатор стремится к еще более масштабной "холодной войне", чем в предыдущие годы.
По словам Бербок, ответом ЕС должен стать новый защитный щит Украины.
Также министр МИД сообщила, что Германия планирует до конца года передать Украине еще четыре системы ПВО IRIS-T и дополнительные зенитно-пушечные установки Gepard. Бербок заявила, что противовоздушная оборона "по-прежнему остается важнейшей вещью для защиты жизней украинцев".
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