Путин готовит против Украины масштабную холодную войну — в Германии сделали заявление

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: tagesschau.de

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Путин готовит новую "холодную войну" против Украины. Чиновница считает, что цель российских атак на инфраструктуру тепло- и водоснабжения Украины — "заморозить украинцев зимой".

Об этом пишет немецкое издание Tagesschau.

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По словам министра МИД Германии, в последние недели и месяцы российские войска намеренно атаковали инфраструктуру тепло- и водоснабжения Украины.

"С той целью, чтобы люди замерзли до смерти зимой", — объяснила Анналена Бербок.

Глава немецкого МИД считает, что российский диктатор стремится к еще более масштабной "холодной войне", чем в предыдущие годы.

По словам Бербок, ответом ЕС должен стать новый защитный щит Украины.

Также министр МИД сообщила, что Германия планирует до конца года передать Украине еще четыре системы ПВО IRIS-T и дополнительные зенитно-пушечные установки Gepard. Бербок заявила, что противовоздушная оборона "по-прежнему остается важнейшей вещью для защиты жизней украинцев".