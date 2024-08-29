ЗМІ повідомляють про авsатрощу винищувача F-16 в Україні

Винищувач F-16. Фото ілюстративне: CNN

Видання The Wall Street Journal заявило, що в Україні у понеділок, 26 серпня, нібито зазнав катастрофи винищувач F-16. Ймовірно йдеться про помилку пілота, а не роботу ворожих систем протиповітряної оборони чи авіації.

Повідомляється, що про це заявив офіційний представник США, пише WSJ.

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За даними видання, інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу України в ніч на 26 серпня.

Зазначається, що перші повідомлення вказують на те, що літак не був збитий вогнем противника. Скоріш за все, якщо авіатроща справді мала місце, то сталася вона через помилку пілота.

"Поки невідомо, що спричинило помилку пілота або механічну несправність F-16. Для розслідування аварії будуть залучені міжнародні експерти", — розповів американський чиновник в коментарі виданню Reuters.

Українські військові ніяк не коментують цієї інформації. Новини.LIVE звернулися за коментарем до Міністерства оборони.

Винищувачі F-16 в Україні

Нещодавно Україна отримала шість винищувачів F-16 від своїх західних союзників. Ці літаки мають допомогти Україні у її боротьбі проти російських загарбників.

Освоїти керування такими літаками дуже складно, тож передачі їх Україні передували довгі місяці тренувань українських пілотів. Наразі для покращення кваліфікації пілотів, винищувачі більше використовуються для відбиття російських ракетних обстрілів нашої держави.

Відправлення цих винищувачів у повноцінний бій під управлінням українських пілотів ще попереду.