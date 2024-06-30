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Без світла лишаються тисячі людей — деталі від Міненерго щодо ситуації з електрикою

30 червня 2024 13:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ситуація з енергетикою 30 червня — де тривають відключення світла
Електроінженери відновлюють світло. Фото: Міненерго
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У неділю, 30 червня через бойові дії знеструмлені споживачі в семи українських регіонах. Водночас у  Сумській області відновлено електропостачання понад 2 тисяч абонентів.

Про загальну ситуацію в енергосистемі України розповіли в пресслужбі Міненерго.

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У Дніпропетровській області через ворожі обстріли станом на ранок знеструмлено 117 абонентів.

На Донеччині знеструмлено 121 населений пункт.

На Запорізькій області внаслідок бойових дій знеструмлювалося 779 абонентів, з них на ранок було заживлено 608 точок обліку. З технологічних причин вимикалися 200 абонентів — станом на зараз, кажуть в Міненерго, усіх заживлено. Загалом, внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 3902 точки обліку.

Через пошкодження газорозподільних мереж відключено від газопостачання 31 споживача.

На Київщині з технічних причин зранку було знеструмлено 935 абонентів. Тривають відновлювальні роботи.

У Сумській області енергетики заживили 2025 абонентів у 8 населених пунктах, які вимикалися через ворожі обстріли. Залишаються знеструмленими через бойові дії 4805 абонентів у 73 населених пунктах.

На Харківщині через бойові дії відключалась повітряна лінія та 1445 абонентів — енергетики усунули пошкодження та включили лінію в роботу. Через обстріли залишаються знеструмленими 39,7 тисячі точок обліку в 107 населених пунктах.

У Херсоні залишаються без світла 2478 точок обліку. В області знеструмлено 25,8 тисячі абонентів у 45 населених пунктах.

На Чернігівщині внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1722 абоненти у 28 населених пунктах. В Остері під час ДТП пошкоджено газорегулювальний пункт, через що відключено приблизно 150 абонентів.

Нагадаємо, раніше в Міжнародному валютному фонді заявили, що у 2026 році ситуація з енергетикою в Україні стабілізується.

Водночас в Укренерго порекомендували засоби підготовки до зимових відключень електрики, зокрема, для мешканців будинків, де опалення залежне від електроенергії.

Міненерго
електроенергія
Україна
сфера енергетики
електропостачання
відключення світла

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