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Без света остаются тысячи людей — детали от Минэнерго насчет ситуации с электричеством

30 июня 2024 13:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Ситуация с энергетикой 30 июня – где продолжаются отключения света
Электроинженеры восстанавливают свет. Фото: Минэнерго
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В воскресенье, 30 июня из-за боевых действий обесточены потребители в семи украинских регионах. В Сумской области возобновлено электроснабжение более 2 тысяч абонентов.

Об общей ситуации в энергосистеме Украины рассказали в пресс-службе Минэнерго.

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В Днепропетровской области из-за вражеских обстрелов по состоянию на утро обесточено 117 абонентов.

В Донецкой области обесточен 121 населенный пункт.

В Запорожской области в результате боевых действий обесточивалось 779 абонентов, из них на утро было заживлено 608 точек учета. По технологическим причинам выключались 200 абонентов — по состоянию на данный момент, говорят в Минэнерго, все заживали. В общем, в результате боевых действий остаются обесточенными 3902 точки учета.

Из-за повреждений газораспределительных сетей отключен от газоснабжения 31 потребитель.

В Киевской области по техническим причинам утром было обесточено 935 абонентов. Продолжаются восстановительные работы.

В Сумской области энергетики заживили 2025 абонентов в 8 населенных пунктах, которые выключались из-за вражеских обстрелов. Остаются обесточенными из-за боевых действий 4805 абонентов в 73 населенных пунктах.

В Харьковской области из-за боевых действий отключалась воздушная линия и 1445 абонентов — энергетики устранили повреждения и включили линию в работу. Из-за обстрелов остаются обесточенными 39,7 тысяч точек учета в 107 населенных пунктах.

В Херсоне остаются без света 2478 точек учета. В области обесточено 25,8 тысяч абонентов в 45 населенных пунктах.

В Черниговской области в результате боевых действий остаются обесточенными 1722 абонента в 28 населенных пунктах. В Остере во время ДТП поврежден газорегулирующий пункт, из-за чего отключены около 150 абонентов.

Напомним, ранее в Международном валютном фонде заявили, что в 2026 году ситуация с энергетикой в Украине стабилизируется.

В то же время в Укрэнерго порекомендовали средства подготовки к зимним отключениям электричества, в частности, для жителей домов, где отопление зависит от электроэнергии.

Минэнерго
электроэнергия
Украина
сфера энергетики
электроснабжение
отключения света

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