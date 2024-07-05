Графіки відключення світла в Україні 5 липня — прогноз Укренерго

Дівчина працює за ноутбуком без світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла в Україні в п'ятницю, 5 липня, будуть застосовувати упродовж усього дня. Однак в чотирьох областях та Києві обмеження будуть більш жорсткі. Також ми підготували для вас прості поради, як впоратися зі стресом у темні та складні часи.

Про відключення повідомляє ДТЕК у Telegram.

Читайте також:

Коли не буде світла 5 липня

"5 липня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", — зазначили енергетики.

У ДТЕК уточнили, що може застосовуватись світло-сіра зона відключень у таких регіонах:

Київ,

Київська,

Одеська,

Донецька,

Дніпропетровська області.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "ДТЕК — офіційна сторінка"

Що означають кольори в графіках відключень

У ДТЕК нагадали, що темно-сіра зона означає час, коли не буде світла, світло-сіра — можливі вимкнення, біла — світло буде.

"Якщо у вас у світло-сірій зоні відсутнє світло, це все ще дія графіка", — уточнили енергетики.

Значення кольорів на графіках відключень світла. Фото: t.me/dtek_ua

Як впоратися зі стресом та тривожністю в умовах блекауту

Справлятися зі стресом під час відключення електроенергії може бути складно, особливо якщо відключення тривалі й доволі часті. Це нормально — відчувати негативні емоції та хвилюватися щодо власного майбутнього, чи життя близьких.

Тому ми підготували для вас кілька порад, які допоможуть вам зберігати спокій і комфорт:

не зациклюйтесь на поганому — женіть від себе тривожні думки за допомогою улюблених хобі чи проводьте час із родиною;

— женіть від себе тривожні думки за допомогою улюблених хобі чи проводьте час із родиною; відключення світла — хороша нагода прогулятися парком . Візьміть за звичку щодня протягом години прогулюватися на свіжому повітрі, що значно покращить не лише психічний стан, а й фізичний;

. Візьміть за звичку щодня протягом години прогулюватися на свіжому повітрі, що значно покращить не лише психічний стан, а й фізичний; займіться фізичними вправами — йогою, фітнесом, велопрогулянками та навіть танцями під улюблену музику. Фізична активність є одним з найефективніших способів зняти напругу та покращити настрій;

— йогою, фітнесом, велопрогулянками та навіть танцями під улюблену музику. Фізична активність є одним з найефективніших способів зняти напругу та покращити настрій; знайдіть улюблене заняття. Якщо ще не знайшли свого хобі — не біда, адже пошук — це найцікавіший етап, що точно допоможе відігнати погані думки. Подумайте, що вам подобається робити: писати вірші, шити, в’язати, готувати, вивчати мови, складати пазли, малювати, грати на музичних інструментах, дивитись фільми, читати книги тощо;

Як впоратися зі стресом. Фото: bdo.ua

проведіть час зі своїми рідними та близькими , адже підтримка і спілкування є надзвичайно важливими в цей непростий час. До того ж спілкуючись з близькими, ви не тільки допомагаєте собі, але й підтримуєте інших, створюючи взаємну допомогу і зміцнюючи стосунки. Також разом можна зіграти в настільні ігри чи приготувати щось смачненьке, або ж вимити ту стару шафу, що так довго відкладаєте;

, адже підтримка і спілкування є надзвичайно важливими в цей непростий час. До того ж спілкуючись з близькими, ви не тільки допомагаєте собі, але й підтримуєте інших, створюючи взаємну допомогу і зміцнюючи стосунки. Також разом можна зіграти в настільні ігри чи приготувати щось смачненьке, або ж вимити ту стару шафу, що так довго відкладаєте; піклуйтеся про себе — хто як не ви нагодуєте себе здоровими продуктами, від яких не болітиме живіт вночі, а також вчасно вкладетесь спати, відкинувши гаджети з поганими новинами якомога далі? Пам’ятайте, що турбота про себе — це не розкіш, а необхідність;

— хто як не ви нагодуєте себе здоровими продуктами, від яких не болітиме живіт вночі, а також вчасно вкладетесь спати, відкинувши гаджети з поганими новинами якомога далі? Пам’ятайте, що турбота про себе — це не розкіш, а необхідність; частіше посміхайтеся. Так, навіть без причини, адже сміх — це найкраща профілактика стресу. Він сприяє вивільненню ендорфінів, які підвищують настрій і зменшують фізичне відчуття болю. Навіть якщо вам не дуже весело, спробуйте посміхнутися — це може змінити настрій на краще.

Як довго триватимуть відключення світла

Нагадаємо, що голова Укренерго Володимир Кудрицький пояснив, чому неможливо досягти 100-відсоткової справедливості при відключеннях світла. За його словами, це не завжди можливо через технічні обмеження.

Також експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев розповів, коли в Україні можуть послабити обмеження енергоспоживання. Він зазначив, що це трапиться одразу після виходу з ремонту частини енергообладнання.

Додамо, що провідний експерт з енергетики Михайло Гончар, спрогнозував ймовірність ще більших складнощів в українській енергетиці взимку. Наразі незрозуміло, що вдасться відновити зі зруйнованих потужностей і які ще удари по енергосистемі може завдати ворог.