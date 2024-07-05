Графіки відключення світла в Україні 5 липня — прогноз Укренерго

Без світла у світло-сірій зоні — Укренерго назвало області з жорсткими відключеннями завтра
Графіки відключення світла в Україні в п'ятницю, 5 липня, будуть застосовувати упродовж усього дня. Однак в чотирьох областях та Києві обмеження будуть більш жорсткі. Також ми підготували для вас прості поради, як впоратися зі стресом у темні та складні часи.
Про відключення повідомляє ДТЕК у Telegram.
Коли не буде світла 5 липня
"5 липня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", — зазначили енергетики.
У ДТЕК уточнили, що може застосовуватись світло-сіра зона відключень у таких регіонах:
- Київ,
- Київська,
- Одеська,
- Донецька,
- Дніпропетровська області.
Що означають кольори в графіках відключень
У ДТЕК нагадали, що темно-сіра зона означає час, коли не буде світла, світло-сіра — можливі вимкнення, біла — світло буде.
"Якщо у вас у світло-сірій зоні відсутнє світло, це все ще дія графіка", — уточнили енергетики.
Як впоратися зі стресом та тривожністю в умовах блекауту
Справлятися зі стресом під час відключення електроенергії може бути складно, особливо якщо відключення тривалі й доволі часті. Це нормально — відчувати негативні емоції та хвилюватися щодо власного майбутнього, чи життя близьких.
Тому ми підготували для вас кілька порад, які допоможуть вам зберігати спокій і комфорт:
- не зациклюйтесь на поганому — женіть від себе тривожні думки за допомогою улюблених хобі чи проводьте час із родиною;
- відключення світла — хороша нагода прогулятися парком. Візьміть за звичку щодня протягом години прогулюватися на свіжому повітрі, що значно покращить не лише психічний стан, а й фізичний;
- займіться фізичними вправами — йогою, фітнесом, велопрогулянками та навіть танцями під улюблену музику. Фізична активність є одним з найефективніших способів зняти напругу та покращити настрій;
- знайдіть улюблене заняття. Якщо ще не знайшли свого хобі — не біда, адже пошук — це найцікавіший етап, що точно допоможе відігнати погані думки. Подумайте, що вам подобається робити: писати вірші, шити, в’язати, готувати, вивчати мови, складати пазли, малювати, грати на музичних інструментах, дивитись фільми, читати книги тощо;
- проведіть час зі своїми рідними та близькими, адже підтримка і спілкування є надзвичайно важливими в цей непростий час. До того ж спілкуючись з близькими, ви не тільки допомагаєте собі, але й підтримуєте інших, створюючи взаємну допомогу і зміцнюючи стосунки. Також разом можна зіграти в настільні ігри чи приготувати щось смачненьке, або ж вимити ту стару шафу, що так довго відкладаєте;
- піклуйтеся про себе — хто як не ви нагодуєте себе здоровими продуктами, від яких не болітиме живіт вночі, а також вчасно вкладетесь спати, відкинувши гаджети з поганими новинами якомога далі? Пам’ятайте, що турбота про себе — це не розкіш, а необхідність;
- частіше посміхайтеся. Так, навіть без причини, адже сміх — це найкраща профілактика стресу. Він сприяє вивільненню ендорфінів, які підвищують настрій і зменшують фізичне відчуття болю. Навіть якщо вам не дуже весело, спробуйте посміхнутися — це може змінити настрій на краще.
Як довго триватимуть відключення світла
Нагадаємо, що голова Укренерго Володимир Кудрицький пояснив, чому неможливо досягти 100-відсоткової справедливості при відключеннях світла. За його словами, це не завжди можливо через технічні обмеження.
Також експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев розповів, коли в Україні можуть послабити обмеження енергоспоживання. Він зазначив, що це трапиться одразу після виходу з ремонту частини енергообладнання.
Додамо, що провідний експерт з енергетики Михайло Гончар, спрогнозував ймовірність ще більших складнощів в українській енергетиці взимку. Наразі незрозуміло, що вдасться відновити зі зруйнованих потужностей і які ще удари по енергосистемі може завдати ворог.
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