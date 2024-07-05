Графики отключения света в Украине 5 июля — прогноз Укрэнерго

Девушка работает на ноутбуке без света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света в Украине в пятницу, 5 июля, будут применяться в течение всего дня. Однако в четырех областях и Киеве ограничения будут жестче. Также мы подготовили для вас простые советы, как справиться со стрессом в темные и сложные времена.

Об отключениях сообщает ДТЭК в Telegram.

Читайте также:

Когда не будет света 5 июля

"5 июля: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — отметили энергетики.

В ДТЭК уточнили, что может применяться светло-серая зона отключений в следующих регионах:

Киев,

Киевская,

Одесская,

Донецкая,

Днепропетровская область.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "ДТЭК — официальная страница"

Что означают цвета в графиках отключений

В ДТЭК напомнили, что темно-серая зона означает время, когда не будет света, светло-серая — возможные отключения, белая — свет будет.

"Если у вас в светло-серой зоне отсутствует свет, это все еще действие графика", — уточнили энергетики.

Значение цвета на графиках отключения света. Фото: t.me/dtek_ru

Как справиться со стрессом и тревожностью в условиях блекаута

Справляться со стрессом при отключении электроэнергии может быть сложно, особенно если отключения продолжительны и довольно часты. Это нормально — испытывать негативные эмоции и волноваться по поводу собственного будущего или жизни близких.

Поэтому мы подготовили для вас несколько советов, которые помогут вам сохранять спокойствие и комфорт:

не зацикливайтесь на плохом — гоните от себя тревожные мысли с помощью любимых хобби или проводите время с семьей;

— гоните от себя тревожные мысли с помощью любимых хобби или проводите время с семьей; отключение света — хороший случай прогуляться по парку . Возьмите за привычку каждый день в течение часа прогуливаться на свежем воздухе, что значительно улучшит не только психическое состояние, но и физическое;

. Возьмите за привычку каждый день в течение часа прогуливаться на свежем воздухе, что значительно улучшит не только психическое состояние, но и физическое; займитесь физическими упражнениями — йогой, фитнесом, велопрогулками и даже танцами под любимую музыку. Физическая активность является одним из самых эффективных способов снять напряжение и улучшить настроение;

— йогой, фитнесом, велопрогулками и даже танцами под любимую музыку. Физическая активность является одним из самых эффективных способов снять напряжение и улучшить настроение; найдите любимое занятие. Если еще не нашли своего хобби — не беда, ведь поиск — это самый интересный этап, что точно поможет отогнать плохие мысли. Подумайте, что вам нравится делать: писать стихи, шить, вязать, готовить, изучать языки, складывать пазлы, рисовать, играть на музыкальных инструментах, смотреть фильмы, читать книги и т.п.;

Как справиться со стрессом. Фото: bdo.ua

проведите время со своими родными и близкими , ведь поддержка и общение чрезвычайно важны в это непростое время. К тому же, общаясь с близкими, вы не только помогаете себе, но и поддерживаете других, создавая взаимную помощь и укрепляя отношения. Также вместе можно сыграть в настольные игры или приготовить что-нибудь вкусненькое, или вымыть тот старый шкаф, что так долго откладываете;

, ведь поддержка и общение чрезвычайно важны в это непростое время. К тому же, общаясь с близкими, вы не только помогаете себе, но и поддерживаете других, создавая взаимную помощь и укрепляя отношения. Также вместе можно сыграть в настольные игры или приготовить что-нибудь вкусненькое, или вымыть тот старый шкаф, что так долго откладываете; заботьтесь о себе — кто как не вы накормите себя здоровыми продуктами, от которых не будет болеть живот ночью, а также вовремя уложитесь спать, отбросив гаджеты с плохими новостями как можно дальше? Помните, что забота о себе — это не роскошь, а необходимость;

— кто как не вы накормите себя здоровыми продуктами, от которых не будет болеть живот ночью, а также вовремя уложитесь спать, отбросив гаджеты с плохими новостями как можно дальше? Помните, что забота о себе — это не роскошь, а необходимость; чаще улыбайтесь. Да, даже без причины, ведь смех — это лучшая профилактика стресса. Он способствует высвобождению эндорфинов, повышающих настроение и уменьшающих физическое чувство боли. Даже если вам не очень весело, попытайтесь улыбнуться — это может изменить настроение к лучшему.

Как долго будут продолжаться отключения света

Напомним, что глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий объяснил, почему невозможно достичь 100-процентной справедливости при отключениях света. По его словам, это не всегда возможно из-за технических ограничений.

Также эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал, когда в Украине могут ослабить ограничение энергопотребления. Он отметил, что это произойдет сразу после выхода из ремонта части энергооборудования.

Добавим, что ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар спрогнозировал вероятность еще больших сложностей в украинской энергетике зимой. Пока непонятно, что удастся восстановить с разрушенных мощностей и какие еще удары по энергосистеме может нанести враг.