Народну депутатку Мар'яну Безуглу внесли до Миротворця

Народний депутат Мар'яна Безугла. Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Народну депутатку Мар'яну Безуглу включили до бази центру "Миротворець". Підставами для цього стали її дії, які, нібито, були спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України, а також на дискредитацію та деморалізацію Збройних Сил України.

Про це йдеться на сайті "Миротворець".

Читайте також:

Досьє Безуглої на "Миротворці". Фото: скриншот

Що інкримінують Безуглій на "Миротворці"

Усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України.

Усвідомлені дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію Збройних Сил України.

Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.

Свідомі дії, спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні.

Свідоме поширення інформації, що містить Державну таємницю та використовується фашистською Росією для досягнення стратегічних цілей під час планування і ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

Допис на "Миротворці". Фото: скриншот

Що відомо про діяльність нардепки Безуглої

Нагадаємо, 15 липня народну депутатку Мар'яну Безуглу відкликали з парламентського підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Раніше вона обіймала посаду його очільниці.

Раніше Безугла запропонувала себе на посаду міністра оборон України та перерахувала головні кроки, які б зробила, й запевнила у "моментальному результаті".

Також ми писали, що Безугла подала заяву в Державне бюро розслідувань щодо порушення Головнокомандувачем Збройними силами України Олександром Сирським статті 351 Кримінального кодексу. Йдеться про перешкоджання діяльності народного депутата України.

Раніше Безугла назвала деяких генералів злочинцями. Вона також звинуватила їх у російському наступі на Харківську область та провалі оборони на Покровському напрямку.