Безугла хоче стати міністром оборони

Нардеп Мар'яна Безугла. Фото: Facebook

Народна депутатка Мар'яна Безугла бачить себе у кріслі міністра оборони України. Народна обраниця навіть перерахувала головні кроки, які б зробила на посаді голови оборонного відомства, наголосивши, що українці відразу б побачили результат.

Про це Безугла написала у Telegram у п'ятницю, 12 липня.

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Плани Безуглої на пост міністра оборони

Нардепка зазначила, що результат втілення в життя її ідей українці побачать відразу. Тож яке покращення, на думку Безуглої, очікує всіх у випадку її призначення міністром оборони.

"У виробників озброєння перестануть красти людей і заважати працювати

Мобілізованих громадян не відправлятимуть на фронт непідготовленими

Партнерів не кружлятимуть презентаціями та обіцянками

Контроль буде жорстким і безкомпромісним

Гаряча лінія — дієвою

Зворотний зв'язок з бойовими підрозділами — реальним

Фронт — не фрагментованим (так, це можливо, якщо мати здоровий глузд замість чарки в Одесі)

Ліфт для нових військових лідерів — реальним

Брехня — ганебною", — йдеться в повідомленні.

Перші кроки "міністра оборони Безуглої"

Своїми бажаннями нардепка поділилася у Facebook.

Міністр оборони має нести політичну відповідальність за розвиток сил оборони у всіх вимірах та контроль за тим, що роблять військові, тому депутатка запропонувала б Президенту призначити нового головнокомандувача ЗСУ. Провести аудит усіх кадрових рішень, щоб дати можливість військовим, які отримали унікальний досвід під час повномасштабного вторгнення, обійняти відповідні посади. Скоротити безглузді доповіді телефоном, залишивши стислу і предметну координацію, ввести системи ситуаційної обізнаності від солдата до президента в реальному часі з різним рівнем адміністративного доступу. Провести аудит небойових підрозділів та штабів, а зайві структури розформувати. Зупинити створення нових механізованих сухопутних бригад, а замість цього спрямувати зусилля на поповнення бойових підрозділів, що вже існують — розвиток їхнього бренду, підготовки, сталості колективів та аналізу діяльності. Змінити взаємозв'язок між підрозділами та відправити на перенавчання офіцерів.

Безугла зазначила що це, звісно, далеко не все, що не робиться і які є ідеї.

"Частину не написала, бо таке не бажано публікувати. Звісно, навіть з написаного — ідеї та потребують модифікації", — пише нардепка.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла розкритикувала роботу командування Повітряних сил. Її заява з'явилася після обстрілу "Охматдиту" в Києву 8 липня.

Раніше Безугла звинуватила Сирського у знищенні росіянами військових літаків у Миргороді та заявила, на посаді Головнокомандувача Збройними силами України той не виправив прогалин у командуванні військами.

Колишній речник Повітряних сил України Юрій Ігнат відреагував на заяви Безуглої. Зокрема, він звернув увагу, що її наративами користується російська пропаганда.