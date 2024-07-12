Безугла хоче стати міністром оборони

Безугла запропонувала себе на посаду міністра оборони та оголосила перші кроки
Народна депутатка Мар'яна Безугла бачить себе у кріслі міністра оборони України. Народна обраниця навіть перерахувала головні кроки, які б зробила на посаді голови оборонного відомства, наголосивши, що українці відразу б побачили результат.
Про це Безугла написала у Telegram у п'ятницю, 12 липня.
Плани Безуглої на пост міністра оборони
Нардепка зазначила, що результат втілення в життя її ідей українці побачать відразу. Тож яке покращення, на думку Безуглої, очікує всіх у випадку її призначення міністром оборони.
- "У виробників озброєння перестануть красти людей і заважати працювати
- Мобілізованих громадян не відправлятимуть на фронт непідготовленими
- Партнерів не кружлятимуть презентаціями та обіцянками
- Контроль буде жорстким і безкомпромісним
- Гаряча лінія — дієвою
- Зворотний зв'язок з бойовими підрозділами — реальним
- Фронт — не фрагментованим (так, це можливо, якщо мати здоровий глузд замість чарки в Одесі)
- Ліфт для нових військових лідерів — реальним
- Брехня — ганебною", — йдеться в повідомленні.
Перші кроки "міністра оборони Безуглої"
Своїми бажаннями нардепка поділилася у Facebook.
- Міністр оборони має нести політичну відповідальність за розвиток сил оборони у всіх вимірах та контроль за тим, що роблять військові, тому депутатка запропонувала б Президенту призначити нового головнокомандувача ЗСУ.
- Провести аудит усіх кадрових рішень, щоб дати можливість військовим, які отримали унікальний досвід під час повномасштабного вторгнення, обійняти відповідні посади.
- Скоротити безглузді доповіді телефоном, залишивши стислу і предметну координацію, ввести системи ситуаційної обізнаності від солдата до президента в реальному часі з різним рівнем адміністративного доступу.
- Провести аудит небойових підрозділів та штабів, а зайві структури розформувати.
- Зупинити створення нових механізованих сухопутних бригад, а замість цього спрямувати зусилля на поповнення бойових підрозділів, що вже існують — розвиток їхнього бренду, підготовки, сталості колективів та аналізу діяльності.
- Змінити взаємозв'язок між підрозділами та відправити на перенавчання офіцерів.
Безугла зазначила що це, звісно, далеко не все, що не робиться і які є ідеї.
"Частину не написала, бо таке не бажано публікувати. Звісно, навіть з написаного — ідеї та потребують модифікації", — пише нардепка.
Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла розкритикувала роботу командування Повітряних сил. Її заява з'явилася після обстрілу "Охматдиту" в Києву 8 липня.
Раніше Безугла звинуватила Сирського у знищенні росіянами військових літаків у Миргороді та заявила, на посаді Головнокомандувача Збройними силами України той не виправив прогалин у командуванні військами.
Колишній речник Повітряних сил України Юрій Ігнат відреагував на заяви Безуглої. Зокрема, він звернув увагу, що її наративами користується російська пропаганда.
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