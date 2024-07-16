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Безуглая попала в базу "Миротворца"

16 июля 2024 13:30
Галина Шподарева - редактор
Народную депутатку Марьяну Безуглую внесли в Миротворец
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: facebook.com/bezuhlamariana
Галина Шподарева - редактор

Народную депутатку Марьяну Безуглую включили в базу центра "Миротворец". Основанием для этого стали ее действия, которые якобы были направлены на дискредитацию органов государственной власти и управления Украины, а также на дискредитацию и деморализацию Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится на сайте "Миротворец".

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Досье Безуглой на "Миротворце". Фото: скриншот

Что инкриминируют Безуглой на "Миротворце"

  • Осознанные публичные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления Украины.
  • Осознанные действия, направленные на дискредитацию и деморализацию Вооруженных сил Украины.
  • Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.
  • Сознательные действия, направленные на раскол гражданского общества в Украине.
  • Сознательное распространение информации, содержащей Государственную тайну и используемой фашистской Россией для достижения стратегических целей при планировании и ведении боевых действий против Украины и для проведения информационно-психологических спецопераций.
Безуглая попала в базу "Миротворца" - фото 2
Сообщение на "Миротворцы". Фото: скриншот

Что известно о деятельности нардепки Безуглой

Напомним, 15 июля народную депутатку Марьяну Безуглую отозвали из парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Раньше она занимала должность его руководителя.

Ранее Безуглая предложила себя на должность министра обороны Украины и перечислила главные шаги, которые сделала бы, и заверила в "моментальном результате".

Также мы писали, что Безуглая подала заявление в Государственное бюро расследований о нарушении Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским статьи 351 Уголовного кодекса. Речь идет о препятствовании деятельности народного депутата Украины.

Ранее Безуглая назвала некоторых генералов преступниками. Она обвинила их в российском наступлении на Харьковскую область и провале обороны на Покровском направлении.

 

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