Звільнення Безуглої з підкомітету з питань демократичного цивільного контролю

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: Facebook

Народну депутатку Мар'яну Безуглу у понеділок, 15 липня, відкликали з парламентського підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Раніше вона обіймала посаду його очільниці.

Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко у Facebook.

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Звільнення Безуглої

"За ініціативи нашої Ірини Фріз комітет нацбезпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю", — йдеться у повідомленні.

Геращенко подякувала всім членам комітету, які підтримали це рішення.

Вона додала, що Офіс президента блокує рішення щодо відкликання Безуглої з посади заступниці глави комітету. Водночас керівництво Верховної Ради не виносить цю постанову в залу.

Скриншот допису Геращенко

Реакція Безуглої на відкликання з посади

Безугла вже прокоментувала власне відкликання з посади та заявила, що це сталося через "правду про проблеми в ЗСУ та звернення військових".

"Тези: не можна дискредитувати військове керівництво, скоро комбригів будуть знімати через Фейсбук і т.д. Утрималися чотири нардепи", — написала вона.

Депутатка зазначила, що такого підкомітету "не існує", бо вони "переважно навіть не мають засідань, не кажучи вже про рішення".

"Ви мовчите всередині і назовні. Жодного рішення Комітету за місяці. Ні щодо викрадання людей в ТЦК та СП, ні Содоля, ні…Я залишаюсь заступницею голови Комітету, членом комітету та народним депутатом України. Справа не у візитках, справа у справах", — додала вона.

Скриншот допису Безуглої

Раніше Безугла запропонувала себе на посаду міністра оборон України та перерахувала головні кроки, які б зробила, й запевнила у "моментальному результаті".

Також ми писали, що Безугла в черговий раз розкритикувала військове керівництво України. Вона вказала на проблеми, які, на її думку, виникли у регіональних командуваннях Повітряних сил України.