Безуглая хочет стать министром обороны

Нардеп Марьяна Безуглая. Фото: Facebook

Народный депутат Марианна Безуглая видит себя в кресле министра обороны Украины. Народная избранница даже перечислила главные шаги, которые сделала бы в должности главы оборонного ведомства, подчеркнув, что украинцы сразу бы увидели результат.

Об этом Безуглая написала в Telegram в пятницу, 12 июля.

Читайте также:

Сообщение Марьяне Безуглой. Фото: скриншот

Планы Безуглой на пост министра обороны

Нардеп отметила, что результат воплощения в жизнь ее идей украинцы увидят сразу. Так какое улучшение, по мнению Безуглой, ожидает всех в случае ее назначения министром обороны.

"У производителей вооружения перестанут воровать людей и мешать работать

Мобилизованных граждан не будут отправлять на фронт неподготовленными

Партнеров не будут кружить презентациями и обещаниями

Контроль будет жестким и бескомпромиссным

Горячая линия — действенной

Обратная связь с боевыми подразделениями - реальной

Фронт — не фрагментированным (да, это возможно, если иметь здравый смысл вместо рюмки в Одессе)

Лифт для новых военных лидеров — реальным

Ложь — позорной", — говорится в сообщении.

Первые шаги "министра обороны Безуглой"

Своими желаниями нардеп поделилась в Facebook.

Министр обороны должен нести политическую ответственность за развитие сил обороны во всех измерениях и контроль за тем, что делают военные, поэтому депутат предложила бы Президенту назначить нового главнокомандующего ВСУ. Провести аудит всех кадровых решений, чтобы дать возможность военным, которые получили уникальный опыт во время полномасштабного вторжения, занять соответствующие должности. Сократить бессмысленные доклады по телефону, оставив сжатую и предметную координацию, ввести системы ситуационной осведомленности от солдата до президента в реальном времени с разным уровнем административного доступа. Провести аудит небоевых подразделений и штабов, а лишние структуры расформировать. Остановить создание новых механизированных сухопутных бригад, а вместо этого направить усилия на пополнение уже существующих боевых подразделений — развитие их бренда, подготовки, постоянства коллективов и анализа деятельности. Изменить взаимосвязь между подразделениями и отправить на переобучение офицеров.

Безуглая отметила что это, конечно, далеко не все, что не делается и какие идеи.

"Часть не написала, потому что такое не желательно публиковать. Конечно, даже из написанного — идеи и нуждаются в модификации", — пишет нардепка.

Напомним, народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала работу командования Воздушных сил. Ее заявление появилось после обстрела "Охматдета" в Киеве 8 июля.

Ранее Безуглая обвинила Сырского в уничтожении россиянами военных самолетов в Миргороде и заявила, что в должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины тот не исправил пробелов в командовании войсками.

Бывший пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат отреагировал на заявления Безуглой. В частности, он обратил внимание, что ее нарративами пользуется российская пропаганда.