Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Безуглая предложила себя на должность министра обороны и объявила первые шаги arrow

Безуглая предложила себя на должность министра обороны и объявила первые шаги

12 июля 2024 11:59
Галина Шподарева - редактор
Безуглая хочет стать министром обороны
Нардеп Марьяна Безуглая. Фото: Facebook
Галина Шподарева - редактор

Народный депутат Марианна Безуглая видит себя в кресле министра обороны Украины. Народная избранница даже перечислила главные шаги, которые сделала бы в должности главы оборонного ведомства, подчеркнув, что украинцы сразу бы увидели результат.

Об этом Безуглая написала в Telegram в пятницу, 12 июля.

Читайте также:
Безуглая предложила себя на должность министра обороны и объявила первые шаги - фото 1
Сообщение Марьяне Безуглой. Фото: скриншот

Планы Безуглой на пост министра обороны

Нардеп отметила, что результат воплощения в жизнь ее идей украинцы увидят сразу. Так какое улучшение, по мнению Безуглой, ожидает всех в случае ее назначения министром обороны. 

  • "У производителей вооружения перестанут воровать людей и мешать работать
  • Мобилизованных граждан не будут отправлять на фронт неподготовленными
  • Партнеров не будут кружить презентациями и обещаниями
  • Контроль будет жестким и бескомпромиссным
  • Горячая линия — действенной
  • Обратная связь с боевыми подразделениями - реальной
  • Фронт — не фрагментированным (да, это возможно, если иметь здравый смысл вместо рюмки в Одессе)
  • Лифт для новых военных лидеров — реальным
  • Ложь — позорной", — говорится в сообщении. 

Первые шаги "министра обороны Безуглой"

Своими желаниями нардеп поделилась в Facebook.

 

  1. Министр обороны должен нести политическую ответственность за развитие сил обороны во всех измерениях и контроль за тем, что делают военные, поэтому депутат предложила бы Президенту назначить нового главнокомандующего ВСУ.
  2. Провести аудит всех кадровых решений, чтобы дать возможность военным, которые получили уникальный опыт во время полномасштабного вторжения, занять соответствующие должности.
  3. Сократить бессмысленные доклады по телефону, оставив сжатую и предметную координацию, ввести системы ситуационной осведомленности от солдата до президента в реальном времени с разным уровнем административного доступа.
  4. Провести аудит небоевых подразделений и штабов, а лишние структуры расформировать.
  5. Остановить создание новых механизированных сухопутных бригад, а вместо этого направить усилия на пополнение уже существующих боевых подразделений — развитие их бренда, подготовки, постоянства коллективов и анализа деятельности.
  6. Изменить взаимосвязь между подразделениями и отправить на переобучение офицеров. 

Безуглая отметила что это, конечно, далеко не все, что не делается и какие идеи.

"Часть не написала, потому что такое не желательно публиковать. Конечно, даже из написанного — идеи и нуждаются в модификации", — пишет нардепка.

Напомним, народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала работу командования Воздушных сил. Ее заявление появилось после обстрела "Охматдета" в Киеве 8 июля.

Ранее Безуглая обвинила Сырского в уничтожении россиянами военных самолетов в Миргороде и заявила, что в должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины тот не исправил пробелов в командовании войсками.

Бывший пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат отреагировал на заявления Безуглой. В частности, он обратил внимание, что ее нарративами пользуется российская пропаганда.

война Марьяна Безуглая ВСУ Министерство обороны народные депутаты война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля