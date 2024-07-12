Безуглая хочет стать министром обороны

Безуглая предложила себя на должность министра обороны и объявила первые шаги
Народный депутат Марианна Безуглая видит себя в кресле министра обороны Украины. Народная избранница даже перечислила главные шаги, которые сделала бы в должности главы оборонного ведомства, подчеркнув, что украинцы сразу бы увидели результат.
Об этом Безуглая написала в Telegram в пятницу, 12 июля.
Планы Безуглой на пост министра обороны
Нардеп отметила, что результат воплощения в жизнь ее идей украинцы увидят сразу. Так какое улучшение, по мнению Безуглой, ожидает всех в случае ее назначения министром обороны.
- "У производителей вооружения перестанут воровать людей и мешать работать
- Мобилизованных граждан не будут отправлять на фронт неподготовленными
- Партнеров не будут кружить презентациями и обещаниями
- Контроль будет жестким и бескомпромиссным
- Горячая линия — действенной
- Обратная связь с боевыми подразделениями - реальной
- Фронт — не фрагментированным (да, это возможно, если иметь здравый смысл вместо рюмки в Одессе)
- Лифт для новых военных лидеров — реальным
- Ложь — позорной", — говорится в сообщении.
Первые шаги "министра обороны Безуглой"
Своими желаниями нардеп поделилась в Facebook.
- Министр обороны должен нести политическую ответственность за развитие сил обороны во всех измерениях и контроль за тем, что делают военные, поэтому депутат предложила бы Президенту назначить нового главнокомандующего ВСУ.
- Провести аудит всех кадровых решений, чтобы дать возможность военным, которые получили уникальный опыт во время полномасштабного вторжения, занять соответствующие должности.
- Сократить бессмысленные доклады по телефону, оставив сжатую и предметную координацию, ввести системы ситуационной осведомленности от солдата до президента в реальном времени с разным уровнем административного доступа.
- Провести аудит небоевых подразделений и штабов, а лишние структуры расформировать.
- Остановить создание новых механизированных сухопутных бригад, а вместо этого направить усилия на пополнение уже существующих боевых подразделений — развитие их бренда, подготовки, постоянства коллективов и анализа деятельности.
- Изменить взаимосвязь между подразделениями и отправить на переобучение офицеров.
Безуглая отметила что это, конечно, далеко не все, что не делается и какие идеи.
"Часть не написала, потому что такое не желательно публиковать. Конечно, даже из написанного — идеи и нуждаются в модификации", — пишет нардепка.
Напомним, народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала работу командования Воздушных сил. Ее заявление появилось после обстрела "Охматдета" в Киеве 8 июля.
Ранее Безуглая обвинила Сырского в уничтожении россиянами военных самолетов в Миргороде и заявила, что в должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины тот не исправил пробелов в командовании войсками.
Бывший пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат отреагировал на заявления Безуглой. В частности, он обратил внимание, что ее нарративами пользуется российская пропаганда.
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