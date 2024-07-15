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Безуглую уволили из парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля

15 июля 2024 15:20
Евгения Брюховецкая - редактор
Увольнение Безуглой из подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: Facebook
Евгения Брюховецкая - редактор

Народного депутата Марьяну Безуглую в понедельник, 15 июля, отозвали из парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Раньше она занимала должность его руководителя.

Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко в Facebook.

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Увольнение Безуглой

"По инициативе нашей Ирины Фриз комитет нацбезопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой из главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля", — говорится в сообщении.

Геращенко поблагодарила всех членов комитета, которые поддержали это решение.

Она добавила, что Офис президента блокирует решение об отзыве Безуглой с должности заместителя главы комитета. В то же время, руководство Верховной Рады не выносит это постановление в зал.

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Скриншот поста Геращенко

Реакция Безуглой на отзыв с должности

Безуглая уже прокомментировала собственный отзыв с должности и заявила, что это произошло из-за "правды о проблемах в ВСУ и обращения военных".

"Тезисы: нельзя дискредитировать военное руководство, скоро комбригов будут снимать через Фейсбук и т.д. Воздержались четыре нардепа", — написала она.

Депутат отметила, что такого подкомитета "не существует", потому что они "преимущественно даже не имеют заседаний, не говоря уже о решении".

"Вы молчите внутри и снаружи. Никакого решения Комитета за месяцы. Ни о похищении людей в ТЦК и СП, ни относительно Содоля, ни... Я остаюсь заместителем председателя Комитета, членом комитета и народным депутатом Украины. Дело не в визитках, дело в делах", — добавила она.

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Скриншот поста Безуглой

Ранее Безуглая предложила себя на должность министра обороны Украины и перечислила главные шаги, которые сделала бы, и заверила в "моментальном результате".

Также мы писали, что Безуглая в очередной раз подвергла критике военное руководство Украины. Она отметила проблемы, которые, по ее мнению, возникли в региональных командованиях Воздушных сил Украины.

Верховная Рада Марьяна Безуглая Украина увольнение народные депутаты

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