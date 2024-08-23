День прапора 2024 — біля Верховної Ради відбулась урочиста церемонія

Церемонія підняття прапора біля Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua

Біля Верховної Ради 23 серпня у День Державного прапора відбулася урочиста церемонія. В ній взяли участь керівництво парламенту, народні депутати та представники Апарату Ради.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

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Підняття прапора біля Верховної Ради

"Наш стяг — це той символ, той маркер, той патерн, який у всьому світі поєднується з Україною, з її свободою та зі сміливістю українського народу. Український прапор звивається над нашими містами та селами, його підіймають на флагштоках біля приватних осель, його вивішують у своїх вікнах українці й українки", — зазначив Стефанчук.

Церемонія підняття прапора біля Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua

Церемонія підняття прапора біля Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua

Церемонія підняття прапора біля Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua 1 / 3

Він додав, що синьо-жовтий прапор першим зʼявляється на звільнених українських територіях та знаходиться на броні захисників і захисниць.

Голова ВР переконаний, що зовсім скоро український прапор стоятиме в одному ряду разом з усіма прапорами Європейського союзу та прапорами краї-членів НАТО.