День прапора 2024 — біля Верховної Ради відбулась урочиста церемонія

Біля Верховної Ради відбулась церемонія підняття прапора України
Біля Верховної Ради 23 серпня у День Державного прапора відбулася урочиста церемонія. В ній взяли участь керівництво парламенту, народні депутати та представники Апарату Ради.
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.
Підняття прапора біля Верховної Ради
"Наш стяг — це той символ, той маркер, той патерн, який у всьому світі поєднується з Україною, з її свободою та зі сміливістю українського народу. Український прапор звивається над нашими містами та селами, його підіймають на флагштоках біля приватних осель, його вивішують у своїх вікнах українці й українки", — зазначив Стефанчук.
-
Церемонія підняття прапора біля Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua
-
Церемонія підняття прапора біля Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua
-
Церемонія підняття прапора біля Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua
Він додав, що синьо-жовтий прапор першим зʼявляється на звільнених українських територіях та знаходиться на броні захисників і захисниць.
Голова ВР переконаний, що зовсім скоро український прапор стоятиме в одному ряду разом з усіма прапорами Європейського союзу та прапорами краї-членів НАТО.
Читайте Новини.LIVE!