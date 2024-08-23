День флага 2024 — возле Верховной Рады состоялась торжественная церемония

Церемония поднятия флага возле Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua

Возле Верховной Рады 23 августа в День Государственного флага состоялась торжественная церемония. В нем приняли участие руководство парламента, народные депутаты и представители Аппарата Рады.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

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Поднятие флага возле Верховной Рады

"Наш флаг — это тот символ, тот маркер, тот паттерн, который во всем мире сочетается с Украиной, с ее свободой и смелостью украинского народа. Украинское знамя извивается над нашими городами и селами, его поднимают на флагштоках возле частных домов, его вывешивают в своих окнах украинцы и украинки", — отметил Стефанчук.

Церемония поднятия флага возле Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua

Церемония поднятия флага возле Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua

Церемония поднятия флага возле Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua 1/3 ​ 3

Он добавил, что сине-желтое знамя первым появляется на освобожденных украинских территориях и находится на броне защитников и защитниц.

Глава ВР убежден, что совсем скоро украинский флаг будет стоять в одном ряду вместе со всеми флагами Европейского союза и флагами стран-членов НАТО.