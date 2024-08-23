Валерій Залужний привітав українців з Днем Державного Прапора

Кольори мужності й свободи — Залужний привітав українців з Днем державного прапора
Україна 23 серпня відзначає День державного прапора. Саме у цей день народні депутати Верховної Ради України І скликання внесли до парламентської зали українське знамено.
Своє привітання виловив й ексголовком ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний.
"Кольори мужності та свободи. З Днем Державного Прапора України!", — підписав свій пост Залужний.
День Державного прапора України — що відомо
Наголосимо, що 23 серпня, напередодні Дня Незалежності, Україна святкує День державного прапора. Свої привітання з державним святом вже виловили президент України Володимир Зеленський, головком ЗСУ Олександр Сирський та екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.
А також партизани намалювали українські прапори на площі неподалік 122-ї гімназії, шахти Заперевальної, вулиць Данилевського, Горностаївської та Андропова у тимчасово окупованому Донецьку.
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