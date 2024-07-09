Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Білорусь та Китай розпочали військові навчання біля кордону країни НАТО напередодні саміту arrow

Білорусь та Китай розпочали військові навчання біля кордону країни НАТО напередодні саміту

9 липня 2024 13:57
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Саміт НАТО у Вашингтоні — Білорусь та Китай проводять навчання на кордоні з Польщею
Китайські військові на навчаннях у Білорусі. Фото: міноборони Білорусі
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Напередодні саміту НАТО у Вашингтоні Білорусь та Китай розпочали спільні військові навчання на кордоні з Польщею. Тренування проходять у Брестській області.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства оборони Білорусі у Telegram.

Читайте також:

Які дії відпрацьовують Білорусь та Китай

Зазначається, що військові навчання розпочалися 8 липня на полігоні "Брестський", вони проходять під назвою "Атакуючий сокіл".

Військові обох країн відпрацюють подолання водних перешкод, ведення дій у населеному пункті та десантування в нічний час доби.

Білорусь
Китайські військові прибули на навчання у Білорусь. Фото: міноборони Білорусі

Білоруський воєначальник Вадим Денисенко зазначив, що ці навчання проводяться через "складну обстановку у світі". Він додав, що збройні сили країни відпрацьовують нові форми та способи ведення тактичних завдань.

Повідомляється, що на деяких етапах навчань білоруські та китайські військові діятиму разом, а не окремими підрозділами.

Білорусь
Військові на навчаннях на полігоні "Брестський". Фото: міноборони Білорусі

Нагадаємо, у Вашингтоні в вівторок, 9 липня, розпочнеться Саміт Північноатлантичного Альянсу. У проєкті спільного комюніке саміту характеризують шлях України в НАТО як "незворотній".

Також ми писали, що акції протесту проти російської агресії напередодні саміту НАТО відбулися у низці міст США. Люди висловлювали підтримку Україні після масованої атаки російських загарбників, яка сталася 8 липня, та закликали Америку до ще більшої підтримки українців. 

Білорусь Польща Китай НАТО військові навчання Саміт НАТО у Вашингтоні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних