Саміт НАТО у Вашингтоні — Білорусь та Китай проводять навчання на кордоні з Польщею

Білорусь та Китай розпочали військові навчання біля кордону країни НАТО напередодні саміту
Напередодні саміту НАТО у Вашингтоні Білорусь та Китай розпочали спільні військові навчання на кордоні з Польщею. Тренування проходять у Брестській області.
Про це повідомили у пресслужбі міністерства оборони Білорусі у Telegram.
Які дії відпрацьовують Білорусь та Китай
Зазначається, що військові навчання розпочалися 8 липня на полігоні "Брестський", вони проходять під назвою "Атакуючий сокіл".
Військові обох країн відпрацюють подолання водних перешкод, ведення дій у населеному пункті та десантування в нічний час доби.
Білоруський воєначальник Вадим Денисенко зазначив, що ці навчання проводяться через "складну обстановку у світі". Він додав, що збройні сили країни відпрацьовують нові форми та способи ведення тактичних завдань.
Повідомляється, що на деяких етапах навчань білоруські та китайські військові діятиму разом, а не окремими підрозділами.
Нагадаємо, у Вашингтоні в вівторок, 9 липня, розпочнеться Саміт Північноатлантичного Альянсу. У проєкті спільного комюніке саміту характеризують шлях України в НАТО як "незворотній".
Також ми писали, що акції протесту проти російської агресії напередодні саміту НАТО відбулися у низці міст США. Люди висловлювали підтримку Україні після масованої атаки російських загарбників, яка сталася 8 липня, та закликали Америку до ще більшої підтримки українців.
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