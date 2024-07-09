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Саміт НАТО — стало відомо, які формулювання містяться в комюніке щодо вступу України

9 липня 2024 11:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Про що йдеться у комюніке саміту НАТО у Вашингтоні
Засідання НАТО. Ілюстративне фото: nato.int
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Вашингтоні у вівторок, 9 липня, розпочнеться Саміт Північноатлантичного Альянсу. У проєкті спільного комюніке саміту характеризують шлях України в НАТО як "незворотній".

Про це пише CNN.

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У матеріалі з посиланням на американського чиновника йдеться, що Білий дім підтримує використання слова "незворотній" у підсумковому комюніке НАТО. Але є умова — документ має підтвердити, що робота України над демократичними реформами повинна продовжуватися. Тому остаточна версія документа міститиме цей термін.

У Європі наголошують на необхідності жорстких формулювань щодо майбутнього вступу України, однак офіційні особи США та Німеччині запропонували використати термін "міст". Вони наголосили на важливості "відчутних заходів", аби підтримати боротьбу України проти Росії.

А високопосадовець адміністрації США заявив, що НАТО зробить "нові важливі заяви про те, як ми збільшуємо військову, політичну та фінансову підтримку України з боку НАТО" в рамках "мосту до НАТО".

Раніше представник Білого дому заявив, що на саміті НАТО США оголосять про нові кроки для зміцнення ППО та військових можливостей України. 

А посол США в Україні Бріджит Брінк назвала три речі, які можуть надати Україні під час саміту НАТО.

США НАТО саміт війна в Україні Саміт НАТО у Вашингтоні

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