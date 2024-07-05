Столтенберг розповів, як НАТО допомагає України на шляху до вступу в Альянс

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс намагається зміцнити Україну. Також він наголосив, що НАТО активно допомагає в покращенні підготовленості країни для майбутнього вступу до Альянсу.

Про це він повідомив на пресконференції в Брюсселі у п'ятницю, 5 липня.

Читайте також:

Столтенберг про вступ України до НАТО

Генсек НАТО заявив, що Альянс планує зміцнити співпрацю з українськими військами, зокрема через створення нового Спільного навчального та аналітичного центру НАТО-Україна у Польщі.

"Ми домовимося про більш тісну співпрацю з українськими збройними силами, включно з новим Спільним навчальним та аналітичним центром НАТО-Україна в Польщі. Ми також працюватимемо разом над розбудовою оборонної промисловості України та поглибленням нашої співпраці в сфері інновацій", — зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, що заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс зазначив, що на саміті НАТО у Вашингтоні будуть обговорювати допомогу Україні у захисті від російських атак та шляхи стримання РФ у майбутньому. Крім того, йтиметься про вступ України в Альянс.

Також за даними американських ЗМІ, НАТО планує розмістити свого цивільного високопосадовця у Києві, що зможе зміцнити довгострокову підтримку України. Крім того, Альянс готується створити нове командування для координації постачання військової допомоги Україні та навчання військових.

Саміт у Вашингтоні відбудеться 9-11 липня. Новини.LIVE працюватимуть на саміті та інформуватимуть про його перебіг.