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Столтенберг пояснив принципи допомоги Україні для майбутнього вступу до НАТО

5 липня 2024 20:42
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Бригадир Софія
редактор
Столтенберг розповів, як НАТО допомагає України на шляху до вступу в Альянс
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс намагається  зміцнити Україну. Також він наголосив, що НАТО активно допомагає в покращенні підготовленості країни для майбутнього вступу до Альянсу.

Про це він повідомив на пресконференції в Брюсселі у п'ятницю, 5 липня.

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Генсек НАТО заявив, що Альянс планує зміцнити співпрацю з українськими військами, зокрема через створення нового Спільного навчального та аналітичного центру НАТО-Україна у Польщі.

"Ми домовимося про більш тісну співпрацю з українськими збройними силами, включно з новим Спільним навчальним та аналітичним центром НАТО-Україна в Польщі. Ми також працюватимемо разом над розбудовою оборонної промисловості України та поглибленням нашої співпраці в сфері інновацій", — зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, що заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс зазначив, що на саміті НАТО у Вашингтоні будуть обговорювати допомогу Україні у захисті від російських атак та шляхи стримання РФ у майбутньому. Крім того, йтиметься про вступ України в Альянс.

Також за даними американських ЗМІ, НАТО планує розмістити свого цивільного високопосадовця у Києві, що зможе зміцнити довгострокову підтримку України. Крім того, Альянс готується створити нове командування для координації постачання військової допомоги Україні та навчання військових.

Саміт у Вашингтоні відбудеться 9-11 липня. Новини.LIVE працюватимуть на саміті та інформуватимуть про його перебіг.

НАТО Україна Єнс Столтенберг Альянс

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