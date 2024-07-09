Саммит НАТО в Вашингтоне — Беларусь и Китай проводят учения на границе с Польшей

Китайские военные на учениях в Беларуси. Фото: минобороны Беларуси

В преддверии саммита НАТО в Вашингтоне Беларусь и Китай начали совместные военные учения на границе с Польшей. Тренировки проходят в Брестской области.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Беларуси в Telegram.

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Отмечается, что военные учения начались 8 июля на полигоне "Брестский", они проходят под названием "Атакующий сокол".

Военные обеих стран отработают преодоление водных препятствий, ведение действий в населенном пункте и десантирование в ночное время суток.

Китайские военные прибыли на учения в Беларусь. Фото: минобороны Беларуси

Белорусский военачальник Вадим Денисенко отметил, что эти учения проводятся из-за "сложной обстановки в мире". Он добавил, что вооруженные силы страны отрабатывают новые формы и методы ведения тактических задач.

Сообщается, что на некоторых этапах учений белорусские и китайские военные будут действовать вместе, а не отдельными подразделениями.

Военные на учениях на полигоне "Брестский". Фото: минобороны Беларуси

Напомним, в Вашингтоне во вторник, 9 июля, начнется Саммит Североатлантического Альянса . В проекте совместного коммюнике саммита характеризуют путь Украины в НАТО как "необратимый".

Также мы писали, что акции протеста против российской агрессии накануне саммита НАТО прошли в ряде городов США . Люди выражали поддержку Украине после массированной атаки российских захватчиков, произошедшей 8 июля, и призвали Америку к еще большей поддержке украинцев.