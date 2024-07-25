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Більш ніж половина доби без обмежень — як відключатимуть світло в Україні сьогодні

25 липня 2024 00:09
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 25 липня — прогноз НЕК "Укренерго"
Енергетик лагодить електромережу. Фото ілюстративне: dtek.com
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки погодинних відключень світла в Україні в четвер, 25 липня, по всій території України діятимуть у період з 16:00 до 22:00. В інші години обмежувати електроспоживання не планують.

Про це в середу, 24 липня, повідомили у НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Коли не буде світла 25 липня

"Завтра, 25 липня, заходи обмеження не застосовуватимуть до 16:00. З 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.

У ДТЕК уточнили, що причиною менш тривалих відключень є зменшення дефіциту в енергосистемі.

У четвер, 25 липня, світло в Україні відключатимуть лише з 16:00 до 22:00
Скриншот повідомлення ДТЕК

Де можна подивитися графіки відключень світла

У залежності від місця проживання кожен споживач може дізнатися про наявність або відсутність світла за своєю адресою, перейшовши за відповідним посиланням:

Громадян закликають економно використовувати електроенергію та не користуватися енергоємними приладами в пікові години, тобто з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00. Вмикати такі прилади енергетики рекомендують вночі з 23:00 до 6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Коли можна користуватися енергоємними прилади
Рекомендований час для користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Нагадаємо, у середу, 24 липня, після планового ремонту підключили до енергосистеми ще один атомний блок. Це допоможе зменшити дефіцит електроенергії та стабілізувати енергосистему.

Також ми повідомляли, що у ДТЕК оприлюднили кадри руйнувань на ТЕС. По цих об'єктах критичної інфраструктури протягом 2023–2024 років завдали удару росіяни.

електропостачання Укренерго ДТЕК відключення світла Електрика

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