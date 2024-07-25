Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 25 липня — прогноз НЕК "Укренерго"

Більш ніж половина доби без обмежень — як відключатимуть світло в Україні сьогодні
Графіки погодинних відключень світла в Україні в четвер, 25 липня, по всій території України діятимуть у період з 16:00 до 22:00. В інші години обмежувати електроспоживання не планують.
Про це в середу, 24 липня, повідомили у НЕК "Укренерго".
Коли не буде світла 25 липня
"Завтра, 25 липня, заходи обмеження не застосовуватимуть до 16:00. З 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.
У ДТЕК уточнили, що причиною менш тривалих відключень є зменшення дефіциту в енергосистемі.
Де можна подивитися графіки відключень світла
У залежності від місця проживання кожен споживач може дізнатися про наявність або відсутність світла за своєю адресою, перейшовши за відповідним посиланням:
- Київ;
- Київська область;
- Житомир та область;
- Донецька область;
- Дніпро та область;
- Запоріжжя;
- Кіровоградська область;
- Вінниця та область;
- Волинь;
- Львів та область;
- Полтава та область;
- Одеса та область;
- Чернівці та область;
- Миколаїв та область;
- Харків та область;
- Прикарпаття, Івано-Франківськ;
- Рівне та область;
- Черкаси та область;
- Закарпаття;
- Тернопіль та область;
- Херсон та область;
- Суми та область;
- Чернігівська область;
- Хмельницький та область.
Громадян закликають економно використовувати електроенергію та не користуватися енергоємними приладами в пікові години, тобто з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00. Вмикати такі прилади енергетики рекомендують вночі з 23:00 до 6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
Нагадаємо, у середу, 24 липня, після планового ремонту підключили до енергосистеми ще один атомний блок. Це допоможе зменшити дефіцит електроенергії та стабілізувати енергосистему.
Також ми повідомляли, що у ДТЕК оприлюднили кадри руйнувань на ТЕС. По цих об'єктах критичної інфраструктури протягом 2023–2024 років завдали удару росіяни.
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