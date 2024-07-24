Графік відключення світла Україна - після ремонту запустили ще один енергоблок АЕС

Пошкоджений енергооб'єкт внаслідок удару РФ. Фото: ДТЕК

Після планового ремонту до енергосистеми підключили один з атомних блоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми та зменшить дефіцит електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України у середу, 24 липня.

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"На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить наявний дефіцит електроенергії. Нагадаємо, що значний дефіцит в енергосистемі спричинений масованими російськими атаками по українській енергетиці", — йдеться у повідомленні.

Оперативні дані про роботу енергосистеми. Фото: Міненерго

Там додали, що через покращення ситуації в енергосистемі, у деяких регіонах обмеження не застосовуються до 18:00.

"У західному та частково південному регіонах обмеження електропостачання заплановані на період з 18:00 до 24:00. У всіх інших регіонах обмеження діють з 00:00 до 24:00. Про зміни в графіках дізнавайтесь на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах", — повідомили в Міненерго.

Нагадаємо, депутатка Анна Скороход дала прогноз, по скільки годин на день не буде світла взимку. За її словами, відключень буде менше, ніж зараз. Вона сподівається на три-чотири години без світла на день.

Додамо, за даними ДТЕК, якщо порівнювати удари Росії по енергосистемі України цього та минулого років, то зараз у нас немає резервних потужностей. Внаслідок останніх атак ми втратили половину нашого споживання взимку — 9 ГВт.