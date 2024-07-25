Графики отключения света в Украине на сегодня, 25 июля — прогноз НЭК "Укрэнерго"

Энергетик чинит электросеть. Фото иллюстративное: dtek.com

Графики почасовых отключений света в Украине в четверг, 25 июля, по всей территории Украины будут действовать в период с 16:00 до 22:00. В другие часы ограничивать электропотребление не планируют.

Об этом в среду, 24 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Читайте также:

Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Когда не будет света 25 июля

"Завтра, 25 июля, меры ограничения не будут применяться до 16:00. С 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений", — говорится в сообщении энергокомпании.

В ДТЭК уточнили, что причиной менее продолжительных отключений является уменьшение дефицита в энергосистеме.

Скриншот сообщения ДТЭК

Где можно посмотреть графики отключения света

В зависимости от места проживания каждый потребитель может узнать о наличии или отсутствие света по своему адресу, перейдя по соответствующей ссылке:

Граждан призывают экономно использовать электроэнергию и не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы, то есть с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00. Включать такие приборы энергетики рекомендуют ночью с 23:00 до 6:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Рекомендуемое время для использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Напомним, в среду, 24 июля, после планового ремонта подключили к энергосистеме еще один атомный блок. Это поможет снизить дефицит электроэнергии и стабилизировать энергосистему.

Также мы сообщали, что в ДТЭК обнародовали кадры разрушений на ТЭС. По этим объектам критической инфраструктуры в течение 2023–2024 годов нанесли удар россияне.