Графики отключения света в Украине на сегодня, 25 июля — прогноз НЭК "Укрэнерго"

Больше половины суток без ограничений — как будут отключать свет в Украине сегодня
Графики почасовых отключений света в Украине в четверг, 25 июля, по всей территории Украины будут действовать в период с 16:00 до 22:00. В другие часы ограничивать электропотребление не планируют.
Об этом в среду, 24 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Когда не будет света 25 июля
"Завтра, 25 июля, меры ограничения не будут применяться до 16:00. С 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений", — говорится в сообщении энергокомпании.
В ДТЭК уточнили, что причиной менее продолжительных отключений является уменьшение дефицита в энергосистеме.
Где можно посмотреть графики отключения света
В зависимости от места проживания каждый потребитель может узнать о наличии или отсутствие света по своему адресу, перейдя по соответствующей ссылке:
- Киев;
- Киевская область;
- Житомир и область;
- Донецкая область;
- Днепр и область;
- Запорожье;
- Кировоградская область;
- Винница и область;
- Волынь;
- Львов и область;
- Полтава и область;
- Одесса и область;
- Черновцы и область;
- Николаев и область;
- Харьков и область;
- Прикарпатье, Ивано-Франковск;
- Ровно и область;
- Черкассы и область;
- Закарпатье;
- Тернополь и область;
- Херсон и область;
- Сумы и область;
- Черниговская область;
- Хмельницкая область.
Граждан призывают экономно использовать электроэнергию и не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы, то есть с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00. Включать такие приборы энергетики рекомендуют ночью с 23:00 до 6:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.
Напомним, в среду, 24 июля, после планового ремонта подключили к энергосистеме еще один атомный блок. Это поможет снизить дефицит электроэнергии и стабилизировать энергосистему.
Также мы сообщали, что в ДТЭК обнародовали кадры разрушений на ТЭС. По этим объектам критической инфраструктуры в течение 2023–2024 годов нанесли удар россияне.
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