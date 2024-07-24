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В ДТЕК показали шокуючі кадри зруйнованих ТЕС

24 липня 2024 17:04
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Руйнування українських ТЕС — ДТЕК опублікував кадри наслідків обстрілів
Руйнування ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В ДТЕК показали кадри, що демонструють руйнування на теплоелектростанціях ДТЕК Енерго, які стали наслідком російських атак у 2023-2024 роках. Там зазначили, що після нещодавніх обстрілів ситуація стала ще гіршою. 

Про це повідомив керівник департаменту з комунікацій ДТЕК Віктор Зінченко у середу, 24 липня.

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Зінченко зазначив, що фото не можуть передати повний масштаб руйнувань на станціях. 

"Дуже хочу, щоб ці фото побачили всі, хто каже, що у нас немає руйнувань, і це все обман. А також ті, хто питає, чому відключають світло. А також ті, хто каже, що все можна відремонтувати швидко і просто", — написав посадовець ДТЕК.

  • Руйнування ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook
    Руйнування ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook
  • Руйнування ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook
    Наслідки російських обстрілів. Фото: Віктор Зінченко/Facebook
  • Руйнування ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook
    Обстріляна ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook
  • Руйнування ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook
    Знищена українська ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook
  • Руйнування ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook
    Руйнування ТЕС через російські обстріли. Фото: Віктор Зінченко/Facebook
  • Руйнування ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook
    Зруйнована ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook
  • Руйнування ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook
    Руйнування ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook
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Нагадаэмо, після планового ремонту до енергосистеми підключили один з атомних блоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми та зменшить дефіцит електроенергії.

Раніше депутатка Анна Скороход дала прогноз, по скільки годин на день не буде світла взимку. За її словами, відключень буде менше, ніж зараз. Вона сподівається на три-чотири години без світла на день. 

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