Зеленському подарували прапор та шеврон батальйону Айдар

Володимир Зеленський з прапором батальйону "Айдар". Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Президенту Україну Володимиру Зеленському подарували бойовий прапор та шеврон 24 окремої штурмової бригади "Айдар". Подарунок главі держави зробив чинний військовослужбовець батальйону.

Про це повідомляють Новини.LIVE у понеділок, 12 серпня.

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Також під час форуму до Всеукраїнського дня молоді боєць попросив президента назначити відповідальну особу, щоб забезпечити соціальну захищеність українським оборонцям.