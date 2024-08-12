Зеленському подарували прапор та шеврон батальйону Айдар

Боєць батальйону "Айдар" подарував Зеленському бойовий прапор та шеврон
12 серпня 2024 17:25
Володимир Зеленський з прапором батальйону "Айдар". Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Президенту Україну Володимиру Зеленському подарували бойовий прапор та шеврон 24 окремої штурмової бригади "Айдар". Подарунок главі держави зробив чинний військовослужбовець батальйону.
Про це повідомляють Новини.LIVE у понеділок, 12 серпня.
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Також під час форуму до Всеукраїнського дня молоді боєць попросив президента назначити відповідальну особу, щоб забезпечити соціальну захищеність українським оборонцям.
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