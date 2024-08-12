Зеленському подарували прапор та шеврон батальйону Айдар

Боец батальона "Айдар" подарил Зеленскому боевое знамя и шеврон
12 августа 2024 17:25
Владимир Зеленский с флагом батальона "Айдар". Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили боевое знамя и шеврон 24 отдельной штурмовой бригады "Айдар". Подарок главе государства сделал действующий военнослужащий батальона.
Об этом сообщают Новини.LIVE в понедельник, 12 августа.
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Также во время форума ко Всеукраинскому дню молодежи боец попросил президента назначить ответственное лицо, чтобы обеспечить социальную защищенность украинским защитникам.
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