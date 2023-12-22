Борги по ЖКГ та чи буде взимку світло і тепло — ефір Новини.LIVE

Як пережити зиму. Колаж Новини.LIVE

Новий гість ефіру Новини.LIVE — народний депутат України, міністр з питань ЖКГ у 2007-2010 роках Олексій Кучеренко. Тема ефіру — борги по ЖКГ та наявність в українців світла та тепла цієї зими.

Подивитись ефір можна о 21:15 за посиланням.

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Ефір Новини.LIVE з Олексієм Кучеренком

Теми для бесіди з ведучим каналу Віталієм Прудиусом — труднощі із забезпеченням електрикою і теплом у зимовий період, зважаючи на борги та російські обстріли, а також інші важливі теми.

Нагадаємо, що політфракція "Батьківщина" заблокувала законопроєкт про медичний канабіс.

Водночас Президент України Володимир Зеленський після зустрічі із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським чекає "нового імпульсу" у відносинах з Польщею.