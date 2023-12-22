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Долги по ЖКХ и будет ли зимой свет и тепло — эфир Новини.LIVE

22 декабря 2023 21:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Долги по ЖКХ и будет ли зимой свет и тепло — эфир Новини.LIVE
Как пережить зиму. Коллаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Новый гость эфира Новини.LIVE - народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ в 2007-2010 годах Алексей Кучеренко. Тема эфира — долги по ЖКХ и наличие у украинцев света и тепла этой зимой.

Посмотреть эфир можно в 21:15 по ссылке.

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Темы для беседы с ведущим канала Виталием Прудиусом — трудности с обеспечением электричеством и теплом в зимний период, ввиду долгов и российских обстрелов, а также других важных тем.

Напомним, что политфракция "Батьківщина" заблокировала законопроект о медицинском каннабисе.

В то же время, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским ждет "нового импульса" в отношениях с Польшей.

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