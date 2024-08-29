День пам'яті захисників і захисниць — Буданов зробив заяву

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов у десяту річницю "Іловайського котла" сказав, що ця битва в 2014 році перетворилася на наймасштабнішу трагедію в часи антитерористичної операції. Тоді ці події показали, що будь-який компроміс із російським диктатором Володимиром Путіним — пастка.

Про це Кирило Буданов написав у своєму Facebook в четвер, 29 серпня.

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День пам'яті захисників і захисниць

Звертаючись до усіх співробітників та співробітниць воєнної розвідки України, Буданов нагадав, що 29 серпня — День пам’яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Крім того, він зазначив, що сьогодні також виповнюється десять років Іловайської трагедії.

"Сьогодні десять років відтоді, як Україну приголомшила страшна звістка про підступний розстріл українських військових, шлях яких пролягав через соняшникове поле. Тому традиційним символом пам’ятного дня став соняшник", — сказав Буданов.

Очільник ГУР нагадав, що в серпні 2014 року під містом Іловайськ Донецької області розгорнулась одна з найстрашніших для українського війська битв у війні з росіянами на сході нашої держави, що тривала майже місяць. Вона перетворилася на наймасштабнішу трагедію часів АТО (ООС).

Він розповів, що у вогневому мішку опинилися організовані колони українських бійців, які почали виходити так званим "зеленим коридором". Насправді ж коридор став дорогою смерті.

"Російські війська порушили домовленості та відкрили вогонь на знищення, розстрілявши українські колони на марші. Сотні військових і добровольців загинули, десятки зникли безвісти. Тоді ці події стали величезним уроком — Путіну нізащо не можна довіряти, будь-який компроміс із ним — це пастка", — наголосив Буданов.

Начальник ГУР закликав вшанувати та згадати всіх полеглих захисників і захисниць України.

Скриншот допису Кирила Буданова

"Іловайський котел" — що потрібно знати

18-19 серпня 2014 року українські військові взяли під контроль більшу частину міста Іловайськ, але у відповідь Росія відправила туди вісім батальйонно-тактичних груп, укомплектованих кадровими російськими військовими.

В результаті українські бійці потрапили в оточення. Вже 29 серпня росіяни запропонували їм вийти з оточення по так званих "зелених коридорах" без зброї. Українці погодились, але після того, як вони почали виходити з "котла" військові регулярних частин Збройних сил Росії, що вторглися до України під прикриттям підтримуваних ними бойовиків, обстріляли цей коридор.

За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти.​