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Любой компромисс с Путиным — ловушка — Буданов в годовщину боев за Иловайск

29 августа 2024 10:03
Катерина Османская - Редактор
День памяти защитников и защитниц — Буданов сделал заявление
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османская - Редактор

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в десятую годовщину "Иловайского котла" сказал, что эта битва в 2014 году превратилась в самую масштабную трагедию во времена антитеррористической операции. Тогда эти события показали, что любой компромисс с российским диктатором Владимиром Путиным — ловушка.

Об этом Кирилл Буданов написал в своем Facebook в четверг, 29 августа. 

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День памяти защитников и защитниц

Обращаясь ко всем сотрудникам и сотрудницам военной разведки Украины, Буданов напомнил, что 29 августа — День памяти защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, он отметил, что сегодня тоже исполняется десять лет Иловайской трагедии.

"Сегодня десять лет с тех пор, как Украину ошеломило страшное известие о коварном расстреле украинских военных, путь которых пролегал через подсолнечное поле. Поэтому традиционным символом памятного дня стал подсолнечник", — сказал Буданов.

Глава ГУР напомнил, что в августе 2014 года под городом Иловайск Донецкой области развернулось одно из самых страшных для украинского войска битв в войне с россиянами на востоке нашего государства, которое длилось почти месяц. Она превратилась в самую масштабную трагедию времен АТО (ООС).

Он рассказал, что в огневом мешке оказались организованные колонны украинских бойцов, которые начали выходить так называемым "зеленым коридором". На самом же деле коридор стал дорогой смерти.

"Российские войска нарушили договоренности и открыли огонь на уничтожение, расстреляв украинские колонны на марше. Сотни военных и добровольцев погибли, десятки пропали без вести. Тогда эти события стали огромным уроком — Путину ни за что нельзя доверять, любой компромисс с ним — это ловушка", — подчеркнул Буданов.

Начальник ГУР призвал почтить и вспомнить всех погибших защитников и защитниц Украины.

десятая годовщина боев за Иловайск
Скриншот сообщения Кирилла Буданова

"Иловайский котел" — что нужно знать

18-19 августа 2014 года украинские военные взяли под контроль большую часть города Иловайск, но в ответ Россия отправила туда восемь батальонно-тактических групп, укомплектованных кадровыми российскими военными.

В результате украинские бойцы попали в окружение. Уже 29 августа россияне предложили им выйти из окружения по так называемым "зеленым коридорам" без оружия. Украинцы согласились, но после того, как они начали выходить из "котла", военные регулярных частей Вооруженных сил России, вторгшиеся в Украину под прикрытием поддерживаемых ими боевиков, обстреляли этот коридор.

По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военных и правоохранителей, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считают пропавшими без вести.

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