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Сирський звернувся до українців у 10-ту річницю боїв за Іловайськ

29 серпня 2024 08:19
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Сирський звернувся до українців у День пам'яті захисників України
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: https://t.me/osirskiy
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

29 серпня в Україні відзначається День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський наголосив, що сьогодні — 10-та річниця кровопролитних боїв за Іловайськ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За словами генерала, Іловайськ — це не лише трагічна подія в історії України, а й сторінка української незламності, це чин і подвиг українських військових. Він закликав пам’ятати, що попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу.

"Цей день завжди нагадуватиме нам про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна", — зазначив Олександр Сирський.

Крім цього, Головнокомандувач ЗСУ подякував українським матерям та батькам за їхніх дітей, які віддали свої життя за незалежність України, свободу всього українського народу.

"Ваші діти — справжні герої, їхній подвиг не марний і закарбований в пам’яті нашого народу навічно. Вічна пам’ять і слава українським захисникам і захисницям полеглим у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України!" — підкреслив генерал.

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Скриншот допису Сирського у Facebook

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