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Будут следующие шаги — Сырский назвал количество подконтрольных поселков Курской области

13 августа 2024 19:58
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Зеленский сообщил, сколько населенных пунктов Курской области РФ контролируют ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Они обсудили операцию в Курской области и ситуацию на других участках фронта.

Об этом глава государства сообщил в Facebook во вторник, 13 августа.

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Доклад Сырского

"Группировки Вооруженных Сил Украины продолжают введение операции на территории Курской области. За сегодняшние сутки наши войска продвинулись по отдельным направлениям от одного до трех километров. Взят контроль над 40 квадратными километрами территории. На сегодняшний день 74 пункта находятся под нашим контролем. Бои ведутся по всей линии фронта, ситуация, несмотря на высокую интенсивность боевых действий, находится под контролем. Продолжаем ведение операции", — доложил Сырский президенту.

Зеленский поблагодарил украинских военных за службу и активное пополнение обменного фонда. Также он попросил не забывать и продолжать тренировку и разработку следующих важных ключевых шагов.

"Все мероприятия осуществляются в соответствии с планом", — ответил Сырский.

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