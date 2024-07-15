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Через спеку зросло максимальне споживання електрики — деталі від Укренерго

15 липня 2024 12:10
Анатолій Слюсар - Редактор
Відключення світла 15 липня — як спека впливає на обмеження
Багатоповерхівки увечері під час відключення світла в Києві. Ілюстративне фото: УНІАН
Анатолій Слюсар - Редактор

У понеділок, 15 липня, всі українські обленерго застосовують відключення світла протягом всієї доби. Через аномальну спеку споживання електрики максимально збільшилося.

Про це повідомляє пресслужба НЕК Укренерго.

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Як повідомили в держрегуляторі, споживання електроенергії досягло максимальної позначки, через що суттєво перевищилися можливості українських електростанцій для його покриття.

Також там додали, що через аномальну спеку та зростання споживання в Європі обсяг імпорту зменшився. Водночас через високі температурні показники знеструмлено 446 населених пунктів у:

  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Житомирській;
  • Тернопільській;
  • Львівській;
  • Рівненській областях.

Водночас в Міненерго заявили, що сьогодні графіки погодинних відключень діятимуть з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено. Також там додали, що зростання споживання електроенергії можливе, зокрема через активне використання кондиціонерів.

Нагадаємо, раніше армія Росії цілеспрямовано вдарила по українських енергетиках, які виконували ремонтні роботи у Донецькій області, поранивши одного працівника.

А у Кам'янському Дніпропетровської області відбулася акція протесту під офісом ДТЕК, де мітингарі вимагали необхідності "справедливого розподілу електроенергії".

Міненерго електроенергія Україна Укренерго аномальна спека відключення світла

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